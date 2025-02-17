18 февраля — какой церковный праздник, зачем кропить конюшни и хлева освященной водой

Что завтра за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 18 февраля, в православном календаре день памяти святого Льва, Папы Римского. Лев Великий происходил из Тосканы (Италия) и был очень образованным человеком. До избрания папой он выполнял дипломатические миссии от имени предыдущих понтификов. Активно выступал против ереси монофизитов, отрицавших человеческую природу Христа. В 451 году его послание (Томос Льва) стало основой решений Халкидонского собора, утвердившего догмат о двух природах Иисуса Христа – божественной и человеческой.

В 452 году он лично встретился с вождем гуннов Аттилой, вторгшимся в Италию, и убедил его не нападать на Рим. В 455 году, когда Рим захватили вандалы, Лев Великий смог убедить их не уничтожать город и не убивать его жителей.

Он укрепил учение о главенстве папы римского как преемника святого Петра. Много проповедовал и писал, его богословские тексты до сих пор важны для католической и православной традиций. Лев Великий умер 10 ноября 461 года. Он первый папа, которого прозвали "Великим". В 1754 году он был провозглашен Учителем Церкви.

Приметы 18 февраля

Народные приметы 18 февраля / Фото: Unsplash

Если в этот день птицы активно поют, весна будет теплой.

Если собака громко воет – к плохой новости.

Если куры рано садятся на насест – будет холодная неделя.

Что завтра нельзя делать

Особенно запрещалось шить, стирать, прясть и выполнять тяжелую домашнюю работу. Считалось, что нарушение этого запрета может повлечь за собой проблемы со здоровьем. Ссоры и проклятия в этот день могли привести к продолжительным конфликтам в семье. Было поверье, что стрижка 18 февраля может отнять силу и энергию.

Что можно делать завтра

Считалось, что в этот день по селам бродит «коровья смерть» – болезни, которые могли поражать домашних животных. Поэтому хозяева пытались обрызгать хлев священной водой, разложить в углах сена или соли, которые потом давали скоту, читать специальные заговоры в защиту от болезней. В этот день женщины зажигали свечи, принесенные из церкви, и обходили дом, чтобы очистить его от злых сил.

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