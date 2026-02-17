Церковный праздник 18 февраля / © unsplash.com

Завтра, 18 февраля, в православном календаре день памяти святого Льва, папы Римского. Будущий понтифик родился около 390 года, предположительно в Тоскане. О его ранних годах известно немного, однако уже в молодом возрасте он проявил незаурядные способности к богословию и церковному управлению. По понтификату папы Целестина I Лев был архидиаконом Римской Церкви — одной из самых влиятельных должностей того времени.

21 сентября 440 года, после смерти папы Сикста III, Льва избрали епископом Рима. Он возглавил Церковь в период глубоких богословских споров и политической нестабильности Западной Римской империи.

Центральным вызовом его понтификата стал христологический кризис V века. В Церкви шли споры о природе Иисуса Христа — соотношении Его божественной и человеческой сущности.

Самым известным богословским произведением Льва стал «Томос во Флавиан» — послание к архиепископу Константинопольскому Флавиану, написанное в 449 году. В нем Лев четко сформулировал учения о двух природах Христа — божественной и человеческой — «неслитно, неизменно, нераздельно и неразлучно» соединены в одном Лице.

В 451 году на Халкидонском соборе это послание было торжественно зачитано. Епископы воскликнули: «Петр говорил устами Льва!» Сама формулировка Льва легла в основу халкидонского символа веры, ставшего фундаментом православного христианского учения.

Лев Великий последовательно отстаивал первенство Римского епископа как преемника апостола Петра. Он развил богословское обоснование папского примата, отмечая, что через Петра Христос продолжает пастырское служение в Церкви.

Его переписка с епископами Галлии, Испании и Африки свидетельствует об активном вмешательстве в другие церковные провинции. Лев стремился к единству веры и дисциплины во всей Западной Церкви.

Один из самых известных эпизодов жизни Льва — его встреча с гуннским вождем Аттилой 452 года. Когда войска гуннов угрожали Риму, папа лично отправился навстречу завоевателю. По преданию именно его дипломатический авторитет и духовная сила убедили Аттилу отступить от города.

Хотя историки указывают на политические и военные факторы, этот эпизод стал символом духовного лидерства папы и его роли как защитника Рима.

Святой Лев Великий отошел в вечность 10 ноября 461 года. Его похоронили в базилике святого Петра в Риме.

Приметы 18 февраля

Народные приметы 18 февраля / © pexels.com

Если мороз утром усиливается, зима еще долго задержится.

Северный ветер — к предстоящим морозам.

Птицы не улетают далеко — ждите сильных холодов.

Что завтра нельзя делать

Согласно поверьям, в этот день не следует поддаваться печали, отчаиваться или позволять себе бездействие. Считалось, что уныние и лень могут привлечь неприятности. Также советовали избегать темной одежды, ведь по приметам она способна «приманить» невзгоды.

Что можно делать завтра

К святому Льву обращаются с молитвами как к духовному покровителю и покровителю Господу. Верующие просят у святой помощи, поддержки и исцеления от телесных и душевных болезней.