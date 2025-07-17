Церковный праздник 18 июля / © Фото из открытых источников

Реклама

Завтра, 18 июля, в православном календаре день памяти святых мучеников Якинта и Эмилиана. Якинт был придворным юношей при дворе правителя Траяна. Родился в Кесарии Каппадокийской. Он принял христианство в юном возрасте, поэтому отказался приносить пожертвование идолам во время языческого праздника. За это его схватили, подвергли страшным мучениям, бросили в тюрьму, но он не отрекся от Иисуса Христа. Умер в возрасте 20 лет.

Эмилиан жил при дворе правителя Юлиана Отступника. Являлся рабом в городе Доростол (сегодня Болгария). Язычники готовили пожертвование своим идолам, а он ночью тайно разрушил жертвенник. Его разоблачили и сначала долго избивали, пытали, но он не поддался этим мучениям. В конце его сожгли заживо.

Приметы 18 июля

Народные приметы 18 июля / © unsplash.com

Ласточки и стрижи низко летают — к дождю.

Крюки купаются в пыли — ждите жары.

Утром туман — будет ясный и жаркий день.

Что завтра нельзя делать

По древним народным верованиям, сегодня категорически не следует касаться веника — чтобы ненароком не вымести из дома не только добро, но и счастье и достаток. Также не стоит занимать деньги, иначе рискуешь навлечь на себя длительный финансовый застой и безденежье.

Реклама

Что можно делать завтра

К святому мученику Эмилиану издавна обращались с молитвами в затруднении — просили его защиты от бедствия, а также исцеления от телесных и душевных недугов. В старину в этот день крестьяне сходились на общую молитву прямо в полях — просили благословения на нивы, чтобы созревший хлеб был щедрым и чистым от бури и зла.