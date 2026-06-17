Церковный праздник 18 июня / © unsplash.com

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Завтра, 18 июня, в православном календаре день памяти святого мученика Леонтия. Леонтий жил во времена, когда христиане подвергались преследованиям в Римской империи. Это был период, когда исповедание веры во Христа требовало не только внутренней убежденности, но и готовности принять страдание и смерть. С юных лет он отличался глубоким благочестием, сдержанностью и стремлением к духовной жизни.

Согласно преданию, Леонтий был воином или имел военный статус, еще более подчеркивающий силу его выбора: отказаться от служения языческим богам и открыто исповедовать христианство означало потерять не только карьеру, но и собственную жизнь. Однако он не отрекся от своей веры даже тогда, когда его схватили и привели на суд.

Перед правителями и мучениками святой Леонтий смело признал Христа Единым Господом, отказавшись приносить жертвы языческим богам. Его убеждения не смогли сломить ни угрозы, ни пытки. В страданиях он оставался спокойным, полагаясь на силу Божью и надежду на вечную жизнь.

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Приметы 18 июня

Народные приметы 18 июня / © pexels.com

Если 18 июня солнечно и тихо — лето будет теплым и урожайным.

Обильная роса с утра — до ясного и жаркого дня.

Если утром много паутины в воздухе — ближайшие дни будут сухими.

Что завтра нельзя делать

По народной традиции, в этот день особенно осторожно относились к словам и поступкам. Верили, что жалобы на свою судьбу или употребление алкоголя могут привлечь неприятности. Так же считалось опасным конфликтовать, ругаться или давать обещания, не имеющие искреннего исполнения — все это, по поверьям, могло обернуться потерями или болезнями.

Что можно делать завтра

В народных представлениях этот период года воспринимался как момент, когда солнце как бы замирает в высшей точке своей силы, излучая особенно интенсивный свет и тепло. Считалось, что тогда наступает пик летней жары. Также существовало поверье, будто в эти дни пространство между мирами становится тоньше: в земле открываются своеобразные «разрывы», сквозь которые можно заглянуть в дальние края или даже в загробный берег.

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