- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 264
- Время на прочтение
- 2 мин
18 июня — какой церковный праздник, которого в этот день следует попросить защиты для всех военных, которые сейчас защищают Родину
Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 18 июня, в православном календаре день памяти святого мученика Леонтия. Раннехристианский святой, воин, мученик. Жил в I веке, когда императором был язычник император Веспасиан.
Сам Леонтий был родом из Греции (по другим источникам из Каппадокии), служил в римском войске и командовал гарнизоном в городе Триполи (ныне Ливан). Откровенно проповедовал христианство своим братьям по оружию. Однажды воин Ипатий исцелился от серьезной болезни после молитвы Леонтия. После чуда он уверовал во Христа и принял крещение. Вместе с ним поверил в Бога и Феодула.
По приказу правителя всех троих схватили и жестоко пытали. Их казнили за веру во Христа и все трое стали мучениками.
Приметы 18 июня
Утром птицы прячутся, не поют — к дождю.
Нет дождя на Леонтия — будет большой урожай.
Яркая и звездная ночь на 18 июня — несколько дней подряд будет сухая и теплая погода.
Что завтра нельзя делать
По древним народным представлениям, 18 июня не следует жаловаться на жизнь или впадать в уныние — это может отвлечь счастье и нарушить гармонию с судьбой. Также избегайте расточительности: легкомысленное отношение к деньгам способно привести к нужде. И не хвастайтесь своими достижениями — чрезмерная гордость может обернуться потерей всего нажитого.
Что можно делать завтра
Святых мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула издавна чтили как небесных покровителей воинов — к ним обращались с молитвами о защите, мужестве и поддержке в трудные времена.
18 июня наши предки считали особенным, радостным днем. В доме наводили порядок, накрывали праздничный стол и принимали гостей. Говорили: как проведешь этот день — так и будешь жить весь год — весело, в благополучии и при счастливых обстоятельствах.