Церковный праздник 18 июня / © Unsplash

Реклама

Завтра, 18 июня, в православном календаре день памяти святого мученика Леонтия. Раннехристианский святой, воин, мученик. Жил в I веке, когда императором был язычник император Веспасиан.

Сам Леонтий был родом из Греции (по другим источникам из Каппадокии), служил в римском войске и командовал гарнизоном в городе Триполи (ныне Ливан). Откровенно проповедовал христианство своим братьям по оружию. Однажды воин Ипатий исцелился от серьезной болезни после молитвы Леонтия. После чуда он уверовал во Христа и принял крещение. Вместе с ним поверил в Бога и Феодула.

По приказу правителя всех троих схватили и жестоко пытали. Их казнили за веру во Христа и все трое стали мучениками.

Реклама

Приметы 18 июня

Народные приметы 18 июня / © unsplash.com

Утром птицы прячутся, не поют — к дождю.

Нет дождя на Леонтия — будет большой урожай.

Яркая и звездная ночь на 18 июня — несколько дней подряд будет сухая и теплая погода.

Что завтра нельзя делать

По древним народным представлениям, 18 июня не следует жаловаться на жизнь или впадать в уныние — это может отвлечь счастье и нарушить гармонию с судьбой. Также избегайте расточительности: легкомысленное отношение к деньгам способно привести к нужде. И не хвастайтесь своими достижениями — чрезмерная гордость может обернуться потерей всего нажитого.

Что можно делать завтра

Святых мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула издавна чтили как небесных покровителей воинов — к ним обращались с молитвами о защите, мужестве и поддержке в трудные времена.

18 июня наши предки считали особенным, радостным днем. В доме наводили порядок, накрывали праздничный стол и принимали гостей. Говорили: как проведешь этот день — так и будешь жить весь год — весело, в благополучии и при счастливых обстоятельствах.