18 марта – какой церковный праздник, что запрещено делать, чтобы не навлечь бедность и проблем с деньгами

Что завтра за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 18 марта, в православном календаре день памяти преподобного Кирилла Иерусалимского. Он родился около 313-315 годов в Иерусалиме. Его детство прошло в этом святом городе, где он изучал Священные Писания и светские науки. В 345 году он был рукоположен в сан пресвитера, а уже в 348 году он произнес свои катехизические беседы перед новокрещеными. После смерти епископа Максима Кирилл занял Иерусалимскую кафедру, где исполнял различные обязанности, от миссионера до защитника православной веры. Он также написал множество произведений, сыгравших значительную роль в формировании христианской доктрины.

В 351 году святому Кириллу явился на небе крест Господень, считавшийся пророческим знаком. Это чрезвычайное явление произошло 7 мая, около 9 часов утра. Сияние креста превосходило свет солнечных лучей и было видно всеми в течение нескольких часов. Жители Иерусалима, охваченные страхом, с женами и детьми спешили в церковь воздать славу Христу. Это явление считается одним из важнейших моментов в жизни святого Кирилла, поскольку он видел в этом Божью волю и пророческие наставления.

Святой Кирилл был известен своим талантом проповедника и преданностью православному учению. Его жизнь была сложной и полной испытаний, но он оказался сильным духом и глубоко верующим человеком, который учил и воплощал в своей жизни мудрость Евангелия.

Приметы 18 марта

Народные приметы 18 марта / Фото: pixabay.com

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Что завтра нельзя делать

Наши предки в этот день старались не совершать необдуманные приобретения — верили, что такое только принесет проблемы с деньгами и может даже навлечь бедность. Также не обсуждали за столом чужие проблемы, ведь можно подавиться и получить болезни желудка.

Что можно делать завтра

По народным поверьям в этот день начинал развлекаться домовой, поэтому, чтобы задобрить дух дома, ему ставили миску с молоком, кусок пирога или хлеба и конфеты. А еще крестьяне начинали готовиться к посеву, они проверяли инструменты, удобрения и семенной материал.

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