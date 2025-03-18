18 марта — какой церковный праздник, не следует в этот день лениться или откладывать важные дела

Что сегодня за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Сегодня, 18 марта, в православном календаре день памяти святого архиепископа Кирилла. Святой Кирилл родился в Кесарии Палестинской и стал одним из видных деятелей христианской церкви в период, когда христианство только начинало набирать силу в Римской империи. Кирилл был человеком глубокой веры и знаний, получив образование в лучших христианских школах того времени.

Он стал архиепископом Иерусалимским и активно занимался просвещением. Одной из его главных задач была проповедь христианской веры среди язычников и языческих императоров. Кирилл также известен своим участием в борьбе против ересей, в частности против арианства, отрицавшего равенство Бога-Сына с Богом-Отцом.

Святой Кирилл также являлся автором многочисленных богословских произведений, среди которых выделяются его проповеди и послания, в которых он разъяснял основы христианской веры и церковной практики.

Святой Кирилл был канонизирован как святитель церкви и его память отмечается 18 марта в православной и католической церквях. Он является одним из великих учителей веры и истинных свидетелей христианского учения. Его память почитается большими заслугами в развитии церкви и сохранении христианской идентичности в непростое время для христиан.

Важной частью его деятельности было участие во Вселенских соборах. Он принял участие в Первом Константинопольском соборе 381 года, где было отстаено учение о Святой Троице. Его жизнь и деятельность стали важным этапом в формировании христианской доктрины.

Приметы 18 марта

Народные приметы 18 марта / Фото: Unsplash

Если в этот день небо будет ясным, то весна будет ясной.

Дождь на 18 марта – до жаркой весны, но с возможными короткими холодами.

Если ветер на 18 марта с юга – будет хорошая весенняя погода.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя лениться и откладывать важные дела, поскольку считалось, что это может привести к неудачам в дальнейших делах. Нельзя ссориться или конфликтовать, поскольку этот день считался святым, и конфликты могли "загрязнить" святость.

Что можно делать сегодня

Основные традиции больше связаны с периодом весеннего пробуждения природы, когда начинается активное хозяйство на полях и в садах. 18 марта – это время, когда уже начинают готовить землю к посеву, особенно для ранних культур. Люди возделывали землю, вносили удобрения, сажали ранние овощи и цветы.

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