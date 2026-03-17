Завтра, 18 марта, в православном календаре день памяти святого архиепископа Кирилла. Святой архиепископ Кирилл — один из самых выдающихся богословов раннего христианства, ревностный защитник православной веры и автор знаменитых катехитических наставлений. Его жизнь пришлась на сложный период богословских споров IV века, когда Церковь активно формировала догматы веры.

Кирилл Иерусалимский родился примерно в 315 году в окрестностях Иерусалима. О его детстве известно немного, однако считается, что получил основательное образование в области Священного Писания и богословия.

Около 335 года Кирилл был рукоположен в диакона, а впоследствии — на пресвитера. Его духовные знания, мудрость и авторитет среди духовенства привели к тому, что примерно в 350 году он стал архиепископом Иерусалимским.

Период его служения был непростым. В то время Церковь раздирали богословские споры, в частности борьба с арианством — учением, отрицавшим полную божественность Христа.

Святой Кирилл твердо защищал постановления Первого Никейского собора, утвердившего православное учение о единстве Отца и Сына.

Из-за богословских конфликтов и политических интриг Кирилл несколько раз был изгнан со своей кафедры. В общей сложности он провел в изгнании почти 16 лет. Лишь после смены императорской власти ему разрешили вернуться в Иерусалим и продолжить пастырское служение.

Святой Кирилл участвовал в Первом Константинопольском соборе. На этом соборе был подтвержден Никейский символ веры и осужден ереси, возникавшие в христианском мире того времени.

Его авторитет как богослова и духовного наставника был настолько высок, что позже Церковь признала его одним из величайших учителей христианства.

Святой Кирилл ушел в вечность в 386 году. За свою преданность Церкви, выдержанные испытания и богословское наследие он был прославлен в лике святых.

Приметы 18 марта

Уже цветут подснежники — можете начинать огородные работы.

Снег очень быстро тает и бежит вода — к дождливому лету.

Высокие синие облака — ждите тепло и дожди.

Что завтра нельзя делать

По народным приметам этот день не подходит для финансовых дел — не следует ни одалживать, ни давать взаймы деньги. Также не рекомендуют стричь волосы и обрезать ногти, чтобы не навлечь неприятности или потерю энергии.

Что можно делать завтра

В православии в этот день чествуют святого Кирилла, обращаясь к нему с молитвами о здоровье и исцелении от недугов. Народные верования говорят, что 18 марта — идеальное время для лечения: те, кто начнет обряды или процедуры, быстрее выздоравливают. Также, если к этому дню уже расцвела мать-и-мачеха, из ее листьев делают целебный настой и умываются им — это помогает сохранить молодость и свежесть кожи.