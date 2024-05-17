18 мая — какой церковный праздник, не делайте одну вещь этого дня, чтобы не потерять дороже всего

Что завтра за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 18 мая, в православном календаре день памяти мученика Феодота Анкирского и мучениц семи дев. Он жил в Галатийской Анкире в III веке. Он стал примером подлинного христианского самопожертвования, проявляя жертвенность, милосердие и непоколебимую веру во Христа.

Феодот предоставлял убежище и помогал преследуемым христианам, рискуя своей жизнью. Он не только скрывал их, но и оказывал проживание, питание и поддержку всем нуждающимся. Также он отказался отдать жертву идолам, что привело к его разоблачению перед правителем.

Феодот посещал заключенных в тюрьмах, оказывал им помощь, а также выкупал тела мучеников для христианского захоронения. Он отстаивал истинную веру во Христа, осуждая языческие обряды и обличая их лживость. За свою бескомпромиссную позицию Феодот был подвергнут жестоким мучениям и усечен мечом 303 года. Его тело не было сожжено из-за сильной бури, и его отдали для христианского захоронения.

Жизнь святого Феодота вдохновляет проявление доброты, веры и милосердия в современном мире. Его самопожертвование и приверженность принципам христианства является примером подлинного героизма и бескорыстной любви к ближним. Святой Феодот оставляет в нашем сердце чувство уважения и призвания последовать его примеру в преданности Богу и помощи нуждающимся.

Приметы 18 мая

Народные приметы 18 мая / Фото: Unsplash

В небе летают многие птицы – к теплой погоде.

Раскричались вороны – к дождю.

Солнце в дымке – ждите дождя.

Что завтра нельзя делать

Незамужним девушкам запрещалось проводить день в одиночестве. Иначе они долго не смогут найти мужчину. Если человека позвали на улицы, нельзя было оборачиваться. Верили, что это зовет нечистая сила, которая отнимет у вас дороже всего.

Что можно делать завтра

Влюбленная пара обязательно шла к дубу, чтобы совершить особый обряд. Они брались за руки, обнимали ствол дерева и обходили его трижды. Это помогало обрести вечную любовь.

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