Завтра, 18 мая, в православном календаре день памяти святых мучеников Теодота, Петра, Дионисия, Андрея и других. Святые мученики жили в тот период, когда Римская империя жестоко преследовала христиан. Власть требовала поклонения языческим богам и императору, а отказывавшихся подвергали пыткам, заключению и казни. Несмотря на страх и опасность, многие верующие оставались непоколебимыми в своей вере.

Именно в это сложное время прославились мученики Теодот, Петр, Дионисий, Андрей и их единомышленники. Они открыто признавали себя христианами, поддерживали преследуемых братьев и сестер во Христе и не боялись свидетельствовать о Евангелии.

Святой мученик Теодот был известен своей добротой, милосердием и искренней верой. По преданию, он помогал находившимся в тюрьмах христианам, поддерживал семьи мучеников и хоронил тела казненных верующих, рискуя собственной жизнью.

Когда о его деятельности стало известно властям, Теодот был схвачен. Его заставляли отречься от Христа, однако святой остался непреклонен. После жестоких пыток мученик принял смерть, прославив Бога своей стойкостью.

Вместе с Теодотом пострадали и другие христиане Петр, Дионисий, Андрей и их сподвижники. Они также мужественно выдержали пытку и отказались приносить жертвы языческим богам.

Святой Петр отличался глубокой мудростью и преданностью Церкви. Дионисий проповедовал христианское учение среди народа, укрепляя веру многих людей. Андрей являлся примером смирения и духовной силы. Все они стали примером того, как любовь к Богу может быть сильнее страха смерти.

Приметы 18 мая

Чайки вечером громко кричат — будет теплая и ясная погода.

Солнце садится в дымку — вскоре дождет.

Бледный закат предвещает дождливую погоду.

Что завтра нельзя делать

По народным приметам, 18 мая не советовали браться за новые начинания, менять место работы или покупать новые вещи, ведь такие изменения могли принести неудачу. Кроме того, люди опасались принимать в подарок подержанную одежду или вещи, потому что верили, что вместе с ними можно перенять чужие заботы и невзгоды.

Что можно делать завтра

В народе на Федота-овсянника существовала традиция готовить блюда из овса — хозяйки варили душистую овсяную кашу и выпекали домашнее овсяное печенье. Именно из-за этого обычая праздник и получил свое название. Также с днем связывали романтическое поверье: верили, что если влюбленная пара 18 мая, держась за руки, трижды обойдет дуб, их союз будет крепким, счастливым и долговечным.

