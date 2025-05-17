Церковный праздник 18 мая / © Фото из открытых источников

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Завтра, 18 мая, в православном календаре день памяти святых мучеников Теодота, Петра, Дионисия, Андрея и других. Святой Теодот был христианином, ставшим мучеником во время римских преследований. Он проповедовал Христа, но отказался отречься от веры, за что его казнили. Однако точных сведений о его жизни и смерти почти не сохранилось. Известно, что он был почитаем среди ранних христиан как святой мученик.

Святой Петр апостол, первый папа Римский, умерший мученической смертью на кресте в Риме, отказавшись отречься от Христа. Однако были и другие святые с таким именем, которые тоже стали мучениками за свою веру.

Святой Дионисий был епископом Парижа и пострадал за Христа в эпоху преследований христиан при императоре Диоклетиане. Его смерть особенно запомнилась из-за чуда: после отрубления головы он, держа ее в руках, прошел несколько километров, проповедуя веру. Этот невероятный момент превратил святого Дионисия в покровителя Парижа.

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Святой Андрей, брат апостола Петра, также стал символом мучеников за Христа. Его распяли на кресте в форме буквы “Х” в городе Патры, и эта форма креста с тех пор стала известна как крест Андрея. Он не только проповедовал христианство до последнего вздоха, но и стал примером веры для многих поколений.

Существует еще много других святых мучеников, чья преданность Христу оставила след в христианской традиции. Среди них можно вспомнить святого Варфоломея, святого Киприана и многих других, погибших за свою веру, став образцами стойкости и силы духа. Имена и мученическая смерть стали святыми символами и источниками вдохновения для верующих.

Приметы 18 мая

Народные приметы 18 мая / © unsplash.com

Ясная погода, то лето будет теплым и урожайным.

18 мая идет дождь, это обещает хороший урожай пшеницы и других зерновых.

Пасмурная погода, так на лето будет много дождей.

Что завтра нельзя делать

В этот день следует воздержаться от злословия, ссор и отказа помочь нуждающимся. Согласно народным приметам, в этот день не стоит заниматься шитьем или начинать новые дела. Также не рекомендуется менять место работы или увольняться, потому что все может пойти не так, как задумано.

Что можно делать завтра

Согласно традиции, в этот день готовят овсяную кашу и разнообразную выпечку, например овсяное печенье. Существует также поверье: если влюбленные, держась за руки, трижды обойдут дуб, их общая жизнь будет долгой и счастливой.

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