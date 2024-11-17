18 ноября — какой церковный праздник, какие запреты нельзя нарушать, чтобы не было проблем с деньгами

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 18 ноября, в православном календаре день памяти святых мучеников Платона и Романа. Платон родился в Анкире (современная Анкара, Турция) в христианской семье и был братом святого мученика Антиоха, врача. Он известен своей преданностью христианству от юности. Платон активно проповедовал слово Божие, выступая против язычества, за что привлек внимание римских правителей, видевших в нем угрозу. Во время гонений на христиан в III веке он был арестован и приведен к правителю Агриппину.

Когда Платона заставляли отречься от веры, он отказался и продолжал проповедовать Христа. Агриппин, чтобы запугать его, подверг жестоким пыткам: Платона избивали, мучили голодом, пытались подкупить. Однако святой мужественно выдержал все страдания, а его слова вдохновляли других христиан. В конце концов Платон принял мученическую смерть из-за обезглавления.

Святой Роман был дьяконом Кесарии (в современной Турции). Он проповедовал в городе Антиохия во время гонений во время правления императора Диоклетиана. Во время одного из языческих праздников, когда христиан вынуждали приносить жертвы идолам, Роман решительно выступил с призывом сохранять веру во Христа, несмотря на угрозы. Его схватили и жестоко пытали.

Императорские слуги пытались заставить Романа отречься от веры, но он оставался непоколебимым. Его приговорили к страшным мучениям: ему вырвали язык, но даже после этого он продолжал проповедовать. По некоторым источникам, Роман был казнен из-за повешения или сожжения, хотя есть свидетельства и о других видах смертной казни. Его подвиг стал примером отваги и любви к Богу, а его память стала уважаемой среди христиан.

Приметы 18 ноября

Народные приметы 18 ноября / Фото: Unsplash

Погода указывает, какой будет зима.

Ворона ходит по земле к теплу.

Хорошая погода – весна придет рано.

Что завтра нельзя делать

В этот день лучше не принимать предложения работы – вы не задержитесь на новом месте. Нельзя есть из любой посуды, кроме деревянной, иначе призовете проблемы с деньгами.

Что можно делать завтра

Это благоприятный день для большой стирки, поэтому, если вы давно откладывали это дело, можете заняться им. Платону и Роману молятся о безопасной зиме и исцелении от болезней.

Читайте также: