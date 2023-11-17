18 ноября — какой церковный праздник, кому молиться о изобилии и легкой зиме

Завтра, 18 ноября, в православном календаре день памяти мученика Платона. Мученик Платон был христианином, жившим в IV веке в Анкире, Галатии. Он проповедовал Евангелие среди язычников и отказывался приносить жертвы их богам. За это он был схвачен и подвергнут жестоким питьям правителем Агриппином, пытавшимся сломить его веру. Платон выдерживал все мучения с терпением и мужеством, не приникая к лести и угрозам судьи. Наконец он был обезглавлен и получил венок мученичества.

Церковный праздник 18 ноября – день памяти мучеников Романа и Варула

Святые мученики Роман и Варул были христианами, пострадавшими за свою веру в Антиохию в IV веке. Роман был диаконом в Кесарии Филипповой, но во время гонений на христиан он перебрался в Антиохию, где проповедовал Евангелие. Варул был юношей, который слушал его наставления и принял крещение. Оба были задержаны правителем Аспасием, приказавшим их пытать и мучить. Романа сжигали воском, а Варула бросали в воду с камнем на шее. Но Бог помогал им выдерживать все мучения и сохранил их жизнь. Наконец, они были обезглавлены мечом и получили венок мученичества.

Приметы 18 ноября

Народные приметы 18 ноября / Фото: Pexels

Погода тихая и ясная – весна придет рано.

Несколько раз в день меняется погода до того, что зимой она будет такой же.

Юго-западный ветер – к снегопаду.

Что завтра нельзя делать

Наши предки верили, что в этот день не стоит использовать керамическую посуду, иначе вас будут ждать финансовые проблемы. Также не разрешалось мыть грязную посуду чужим людям, это может окончиться проблемами в семье. Не стоит жаловаться или думать плохо, можно навлечь на себя нечистую силу.

Что можно делать завтра

В этот день молились святому Платону и мученику Роману о благополучии, обилии, просили помощи, чтобы пережить зиму. По поверьям, в этот день нужно заниматься рукоделием и создавать деревянные обереги от нечистой силы.

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