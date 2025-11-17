Церковный праздник 18 ноября / © Фото из открытых источников

Реклама

Завтра, 18 ноября, в православном календаре день памяти святых мучеников Платона и Романа. Святые Платон и Роман — это мученики Христовы, уважаемые в христианской традиции за мужество в отстаивании веры и непоколебимость перед языческими императорами. Точные даты жизни и смерти часто не сохранились, но известно, что они пострадали во времена ранних гонений на христиан, возможно, в III-IV веках.

Известно, что Платон и Роман были тесно связаны: они были не только христианами, но и имели общую миссию проповеди или служения, за что были осуждены и казнены. Их история стала символом мужества и веры даже в самых сложных обстоятельствах.

Платон и Роман активно исповедовали христианство в среде язычников. Они отказались приносить жертвы богам, что было обязательно во время римских императорских гонений на христиан. Когда власть узнала об их преданности Христу, святых арестовали. На суде их призывали отречься от веры и принести жертвы римским богам, но они остались непоколебимыми. По преданию, их подвергали жестоким пыткам, пытаясь склонить к отступничеству. После этого они приняли мученическую смерть.

Реклама

Приметы 18 ноября

Народные приметы 18 ноября / © unsplash.com

Ясная погода 18 ноября — к долгой и холодной зиме.

Сильный ветер в этот день ожидается снежная и ветреная зима.

Иней на деревьях или траве — к морозам и ясной погоде в ближайшие дни.

Что завтра нельзя делать

По народным поверьям сегодня не стоит устраивать празднование, пускать гостей в мытье посуды, а также отправляться в дальние путешествия.

Что можно делать завтра

В православный праздник в честь святых Платона и Романа верующие обращаются к ним с молитвами, чтобы легко пережить зиму и получить щедрый урожай. Эти святые считают покровителями финансового благосостояния, к ним просят помощи по делам материального обеспечения. Кроме того, святые Платон и Роман охраняют семейную жизнь и поддерживают крепость супружеских отношений.