18 октября — какой церковный праздник, почему нельзя есть острые блюда и давать взаймы деньги

Завтра, 18 октября, в православном календаре день памяти апостола Луки. Апостол Лука был одним из 70 учеников Иисуса Христа, проповедовавших Евангелие в разных странах. Он был врачом по профессии и другом апостола Павла, с которым путешествовал по Римской империи. Он автор третьей книги Нового Завета, которая называется Евангелие от Луки, а также Деяний апостолов, где описывает историю ранней христианской церкви. Он также считается первым иконописцем и покровителем врачей и художников. По легенде, он изобразил первые иконы Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы и апостолов Петра и Павла. Они стали образцом для всех последующих икон.

Апостол Лука умер в мученичестве в городе Фебы в Греции, где его повесили на оливковом дереве в возрасте 84 лет. Его мощи были перенесены в Падую в Италии, где они хранятся в базилике Святой Юстины.

Приметы 18 октября

Народные приметы 18 октября / Фото: Pexels

В доме вдруг появились комары – зимой не будет сильных морозов.

Яркий месяц – на теплую и тихую погоду.

Кошка начала точить когти – ждите сильный ветер.

Что завтра нельзя делать

В этот день запрещалось есть какие-либо острые блюда, считалось, что несоблюдение такого запрета принесет проблемы с кишечником. Также наши предки старались не давать взаймы деньги. Верили, что их точно не вернут. Не разрешалось делиться также солью, потому что вместе с ней можно отдать финансовое благополучие.

Что можно делать завтра

В старину в этот день было принято устраивать шумные торговли, где чаще всего продавали лук. Хотя это не приносило больших денег, но традиция была очень популярна. Также готовили блюда с большим количеством лука, например пироги. Огородники молились святому апостолу Луке, чтобы получить поддержку в непростой работе.

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