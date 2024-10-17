18 октября — какой церковный праздник, почему супругам нельзя ссориться

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 18 октября, в православном календаре день памяти святого апостола и евангелиста Луки. Лука, вероятно, происходил из языческой семьи, что подтверждается его образованностью и знанием медицины. Он был врачом по профессии.

Лука сопровождал святого Павла во время его миссионерских путешествий. Он был не только врачом, но и верным учеником, который помогал Павлу в служении. Он написал свое Евангелие для язычников, стремясь донести до них известие об Иисусе Христе. Его текст отличается акцентом на милосердие, любовь к ближнему и социальную справедливость. В книге "Книга Деяний Апостолов" Лука описывает развитие ранней церкви и деятельность апостолов после вознесения Христа, подчеркивая действие Святого Духа.

По разным источникам, Лука умер мученической смертью в Греции.

Приметы 18 октября

Народные приметы 18 октября / Фото: Unsplash

Утром снег до теплой зимы.

Небо облачно — ждите сильных дождей.

Птицы сидят на деревьях – скоро придет настоящая непогода.

Что завтра нельзя делать

В этот день супругам запрещается ссориться, иначе ссора затянется на весь год и может даже привести к завершению отношений. Также нельзя поднимать предметы с земли, вместе с ними вы возьмете на себя чужие беды.

Что можно делать завтра

Ранее наши предки в этот день молились о защите дома от пожара. Также святого можно попросить о счастье в семье, благополучии и достатке. Было принято ходить на рыбалку, но всю рыбу продавали, а на эти деньги покупали свечи в храме.

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