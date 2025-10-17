Церковный праздник 18 октября / © unsplash.com

Завтра, 18 октября, в православном календаре день памяти святого апостола и евангелиста Луки. Лука был греческим христианином, предположительно родом из Антиохии (современная Турция или Сирия). Он по профессии был врачом, о чем прямо отмечает апостол Павел в Послании к Колоссянам (Кол. 4:14), называя его “любимым врачом”.

Лука был спутником и сподвижником апостола Павла во время его миссионерских путешествий. Он часто упоминается в Посланиях Павла во множестве “мы”, что указывает на его присутствие во время событий. Лука подчеркивает роль Святого Духа и распространение Евангелия среди всех народов. Лука также является автором Деяний святых апостолов, что можно считать продолжением его Евангелия. Книга Действий описывает развитие ранней Церкви, деятельность апостолов, особенно Петра и Павла, и распространение христианства среди язычников. Его описания миссионерских путешествий Павла и исцелений свидетельствуют о его внимательности к деталям и практическом взгляде на события.

Он не был одним из 12 апостолов с самого начала, но его считают апостолом в значении посланника и сподвижника.

Приметы 18 октября

Народные приметы 18 октября / © unsplash.com

Утром туман — ждите дожди или мокрый снег.

Листья дуба и клена рано опали — зима будет ранней и суровой.

Гуси летят низко — наступают дожди или бури.

Что завтра нельзя делать

В народных верованиях считается, что сегодня не следует брать деньги взаймы, потому что это может привести к спорам и недоразумениям в семье. Также день не подходит для помолвки или сватовства — это считается предвестником быстрого расставания. Кроме того, не рекомендуют занимать соль, потому что вместе с ней якобы можно “отдать” свое материальное благополучие.

Что можно делать завтра

К святому Луке обращаются с молитвами об исцелении от недугов, о гармонии в семье и о помощи в воспитании детей. Земледельцы и огородники просят у него поддержки в труде на земле, а художники, особенно художники, ищут у него вдохновение и помощь в нахождении собственного творческого пути.