18 сентября — какой церковный праздник, что нельзя делать в этот день, чтобы не остаться без здоровья

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 18 сентября, в православном календаре день памяти святого преподобного Евмения, епископа Гортинского. Святой Евмения родился на острове Крит в городе Гортина, который был важным христианским центром. Информация о его жизни несколько ограничена, но известно, что он был выдающимся христианским пастырем и служителем Церкви.

Евмений был известен своим благочестивым и нравственным поведением. Он поступил в монастырь, где оказался отмечен как глубокий духовный наставник и благочестивый монах. Из-за своей выдающейся духовности и морального авторитета он был избран епископом Гортинским. Как епископ он руководил своей епархией с великой мудростью и добротой. Его служение было отмечено поддержкой православной веры и содействием развитию Церкви на Крите.

Святой Евмений был почитаем за свою преданность Церкви и благочестию. После своей смерти он был канонизирован как святой, и его память почитается православной Церковью.

Приметы 18 сентября

Народные приметы 18 сентября / Фото: Unsplash

Сухая и теплая погода — зима придет поздно.

Какая погода, такой она будет 1 апреля.

Уже улетели журавли — на Покров будет мороз.

Что завтра нельзя делать

В этот день нельзя злословить в адрес других людей, потому что все эти слова обратятся против вас. Не рекомендуется высаживать или поливать растения, они погибнут. Также нельзя стричься, иначе начнутся проблемы со здоровьем.

Что можно делать завтра

Это благоприятный день для того, чтобы помогать другим, подавать милостыню, но все добрые дела должны идти от всей души. Можно помолиться святым, прося их крепкого здоровья и благополучия.

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