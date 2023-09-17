18 сентября — какой церковный праздник, почему нужно собирать ягоду и нельзя пустословить

Завтра, 18 сентября, в православном календаре день памяти мученицы Ариадны. Жила она во II веке, была рабыней в семье язычника. Однажды правитель устроил языческий праздник в честь рождения у него сына. Ариадную заставили прийти на торжество. Но девушка была настоящей христианкой и отказалась поклоняться идолам. За это ее подвергли разным мучениям. Когда Ариадну выпустили из темницы, она убежала в пустыню, где умерла.

Церковный праздник 18 сентября – день памяти преподобного Евмения

Святой Евмений отмечается как аскет и монах, живший в V веке. Имя "Евмений" происходит от греческого имени "Eumenios", что означает "хорошо воспитанный" или "приветливый". Евмений служил своему богу и практиковал аскетизм, предпочитая простую жизнь и молитву.

Этот день предназначен для чествования памяти и благодарности святому Евмению за его благочестивую жизнь и призвание к духовности.

Приметы 18 сентября

Народные приметы 18 сентября / Фото: Pexels

Журавли полетели в теплые края этого дня — на Покрову можно ожидать сильного похолодания, заморозков.

Уже не видно журавлей – к началу ноября еще зима не придет.

Высоко стоит трава – зимой будет много снега.

Что завтра нельзя делать

Издавна верили, что этот день, Ариадны Шиповницы, как его называли в народе, нельзя пустословить и хвастаться. Поэтому когда молились святым, никогда не просили богатства или материальных благ. Если все же переступить через запрет, можно остаться без того, что уже есть. Пытались не оставлять маленьких детей в одиночестве, верили, что злые духи могут их напугать.

Что можно делать завтра

Согласно названию народного праздника в этот день крестьяне отправлялись собирать шиповник. Обязательно делали это с положительными мыслями, ведь верили, если собирать ягоду и думать о хорошем, она получит целебные свойства. Пытались делать как можно больше добрых дел, но не выставлять их напоказ. Традиционно верующие молились мученице Ариадне, чтобы она подарила благополучие в семье и здоровье.

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