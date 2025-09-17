Церковный праздник 18 сентября / © Фото из открытых источников

Завтра, 18 сентября, в православном календаре день памяти святого преподобного Евмения, епископа Гортинского. Евмений родился на острове Крит и с юных лет отличался добродетельной жизнью. Он стремился служить Единому Богу, избегая мирских соблазнов. Все свое имущество раздал бедным, избрав путь монашества и аскезы. Его жизнь была полна молитвы, смирения и милосердия.

Благодаря своему святому поведению и духовной мудрости Евмен был избран епископом Гортинской Церкви на Крите. Как пастырь, он заботился о своей пастве, утешал опечаленных, поддерживал сирот и бедных. Его молитвы были так сильны, что однажды во время засухи он своей молитвой вызвал дождь.

Святой Евмений ревностно защищал православную веру от ереси монофелитов. За свою преданность истинному учению он подвергся преследованиям и был сослан в Фиваиду, где и почил в Господе. После его смерти тело святого было перенесено и похоронено в Гортыне, на месте, которое называется Раксос. Своей жизнью и действиями святой Евмений оставил незабываемый след в истории Церкви, являясь примером пастырской любви, веры и силы молитвы.

Приметы 18 сентября

Красные облака к восходу солнца — к непогоде, ветру и дождю.

Если скот прячется под крышу или уходит с поля, скоро наступит непогода.

Если луковицы имеют тонкую шелуху, зима будет мягкой.

Что завтра нельзя делать

Народная мудрость рекомендует избегать споров с родными, по другому конфликт может затянуться навечно. Не стоит кичиться своими достижениями, а в молитвах к Господу следует быть умеренными — просить только то, что действительно необходимо.

Что можно делать завтра

В народе этот день традиционно посвящали девичьим собраниям, а также подготовке запасов на зиму — особенно шинкуванню капусты.