18 января — какой церковный праздник, ни в коем случае не нарушайте один важный запрет

Завтра, 18 января, в православном календаре день памяти святителя Афанасия. Святитель Афанасий был одним из величайших отцов Церкви и защитников православной веры. Он родился в 295 году в Александрии и получил религиозное воспитание в пустыне от Святого Антония Великого. Он был диаконом и секретарем александрийского епископа Александра и принял активное участие в Первом Вселенском Соборе, где он отрицал арианское учение о неравенстве Сына Божия Отцу. После смерти Александра он стал епископом Александрии и продолжал сражаться с арианством, за что его пять раз выгоняли с кафедры. Он написал много произведений в защиту православной догматики, а также биографию Святого Антония Великого, которая оказала большое влияние на развитие монашества. Афанасий умер в 373 году и был провозглашен святым и церковным учителем. Его мощи хранятся в Венеции.

Приметы 18 января

Народные приметы 18 января / Фото: Pexels

Снегопад и метель — к ранней весне.

Теплая погода указывает во второй половине дня, что весна будет солнечной.

Оттепель — к холодному и дождливому лету.

Что завтра нельзя делать

Наши предки верили, что в этот день ни в коем случае нельзя ходить на свидание и договариваться о свадьбе. Иначе время будет потрачено даром, потому что чувства скоро пройдут и отношения завершатся.

Что можно делать завтра

В древности крестьяне изготовляли своими руками оберег, защищавший от нечистой силы. Верили, что такой талисман будет обладать большой силой. Лучше день провести дома в спокойной атмосфере, занявшись рукоделием или домашними делами.

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