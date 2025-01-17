18 января — какой церковный праздник, почему важно не ссориться с родными и не вспоминать старые обиды

Что завтра за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 18 января, в православном календаре день памяти святых Анатасия и Кирилла, архиепископов Александрийских. Святой Анатасий был архиепископом Александрии в середине IV века. Он известен своей борьбой с арианской ересью, отрицавшей божественную природу Иисуса Христа. Анатасий твердо выступал за истинное понимание Троицы, пропагандируя доктрину, согласно которой Сын является единосущным с Отцом.

Он участвовал в Никейском соборе 325 года, осудившем арианство, и был великим защитником Никейского символа веры. После смерти святого Александрийского архиепископа, Анатасий стал его преемником, но его деятельность была испытана многочисленными преследованиями со стороны ариан и императоров, поддерживавших эту ересь.

Анатасий имел много изгнаний и препятствий в служении из-за политической ситуации того времени. Однако он оставался верен своему призванию и служил Церкви вплоть до своей смерти в 373 году.

Кирилл Александрийский был преемником святого Анатасия, и его деятельность охватывала период от 412 до 444 года. Он известен своей борьбой против ересей, в частности, против несторианства, отделяющего природу Христа. Кирилл был активным участником и влиятельным членом Вселенского собора в Эфесе (431 год), осудившего несторианство и утвердившего, что Мария является Богородицей, поскольку родила Христа, как Сына Божьего.

Он также стал автором многих богословских трудов, среди которых наиболее известен его трактат "Толкование на Евангелие от Иоанна". Кирилл активно защищал ортодоксальное христианство от разных ересей, формируя богословскую основу, которая помогла Церкви укрепить свою веру в трудные времена. Святой Кирилл также активно работал по сохранению единства Церкви и поддерживал правоверность против еретических движений того времени. Его деятельность и многочисленные богословские труды сделали его одним из величайших отцов Церкви.

Оба святых — Анатасий и Кирилл — оказали большое влияние на развитие христианской теологии и церковной политики, защищая подлинное христианское учение и борясь против ересей, угрожавших единству Церкви.

Приметы 18 января

Народные приметы 18 января / Фото: Unsplash

Небо безоблачное — весна придет рано.

Оттепель в этот день указывает, что лето будет дождливым.

Снегопад является хорошей приметой – к большому урожаю меда.

Что завтра нельзя делать

В этот день запрещается заниматься тяжелым физическим трудом. Наши предки верили, что не следует ссориться с родственниками или держать на них старые оскорбления, иначе ссора затянется на целый год.

Что можно делать завтра

Обычно в этот день царили самые сильные морозы зимы. Наши предки верили, что это половина этого времени года и уже после этого дело пойдет к потеплению. Из-за морозов из дома пытались лишний раз не выходить.

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