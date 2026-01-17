Церковный праздник 18 января / © Фото из открытых источников

Завтра, 18 января, в православном календаре день памяти святых Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских. Святые Афанасий и Кирилл — выдающиеся архиепископы Александрии, оставившие неизгладимый след в истории христианской церкви и богословской мысли. Их жизнь и деятельность связаны с борьбой за чистоту вероучения, противодействием ересям и укреплением авторитета Церкви в сложные времена.

Афанасий родился около 296 года в Александрии. Известно, что он получил основательное образование в местных школах и уже в молодости отличался большим умом и благочестием. Его жизнь неразрывно связана с борьбой против арианства — ереси, отрицавшей божественную природу Иисуса Христа.

В 328 году Афанасий был назначен диаконом и стал секретарем св. Александра, архиепископа Александрийского. После смерти Александра 328 Афанасий занял кафедру Александрии, став архиепископом. Его служение пришлось на сложный период борьбы за Никейское учение о Святой Троице, утвержденное на Первом Вселенском соборе 325 года.

Афанасий подвергся многочисленным преследованиям и изгнаниям из-за своей непоколебимой позиции против арианства. Ему пришлось пять раз покидать Александрию, но он всегда возвращался, поддерживая веру и укрепляя духовную жизнь Церкви. Кроме пастырской деятельности, Афанасий был известен как богослов и автор многочисленных трактатов, среди которых «Жизнь Антония» — первая известная христианская биография святого, способствовавшая распространению монашества.

Святитель Афанасий умер в 373 году, оставив после себя глубокое духовное наследие и пример непоколебимой веры в истину Христову. Он почитается как один из Великих Отцов Церкви и символ борьбы за чистоту вероучения.

Кирилл родился около 376 в Александрии в знатной и благочестивой семье. Его духовное формирование происходило под сильным влиянием Церкви и традиций Александрийской школы. В 412 году Кирилл был избран архиепископом Александрии. Его служение отличалось мудростью, решительностью и активным участием в политических и церковных делах, ведь Александрия того времени была важным культурным и религиозным центром.

Кирилл запомнился борьбой с ересями, среди которых особое место занимала несторианская ересь, отрицавшая единство человеческой и божественной природы Христа. Он активно выступал за сохранение чистоты догматов и усиливал авторитет Александрийской церкви. Особенно известен его конфликт с патриархом Константинополя Несторием, завершившийся Собором в Эфесе 431 года, где Несторий был осужден, а позиция Кирилла одержала победу.

Кирилл также активно занимался вопросами единства Церкви и распространением христианской учебы. Он известен многочисленными письмами, трактатами и проповедями, в которых подчеркивал божественную природу Иисуса Христа и значение веры для жизни общества. Святитель Кирилл умер в 444 году, оставив после себя имя великого церковного пастыря и мудрого богослова.

Приметы 18 января

Народные приметы 18 января / © pexels.com

Если тепло и мокро — тепло продержится еще долго.

Снег и метель — хорошая основа для будущего урожая.

Если птицы вьются поближе к человеческим жилищам — ждите будущих холодов.

Что завтра нельзя делать

По народным поверьям, 18 января не стоит проводить венчание или праздновать свадьбу, ведь считается, что брак, заключенный в этот день, может быть недолговечным. Также не рекомендуется крестить детей, хотя Церковь не ставит на это ограничений. День считается неудачным для важных начинаний, поэтому не следует заводить новых дел.

Что можно делать завтра

В православный праздник в этот день можно обращаться в молитве к святым Афанасию и Кириллу как к нашим духовным покровителям перед Богом. К ним просят прощение грехов, духовное наставление на путь праведный, крепкое здоровье, защиту от болезней и эпидемий, благополучие в семье и жизни, а также смирение и терпение в испытаниях. Святых также просят помощи в решении духовных и религиозных вопросов, поддержки в вере и духовном росте.