19 апреля — какой церковный праздник, что нельзя делать, чтобы уберечь здоровье

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 19 апреля, в православном календаре день памяти святого Иоанна Печерника. Святого Иоанна Печерника в народе называют Иоанном Старопечерником. Он жил в XVIII веке и в молодом возрасте оставил мирскую жизнь, чтобы заниматься поисками духовной жизни. Иван Старопечерник отправился в лавру святого Харитона, которая располагалась неподалеку от Мертвого моря и считалась одной из древнейших обителей в Палестине.

Приметы 19 апреля

Народные приметы 19 апреля / Фото: pixabay.com

Нет ветра, а вечером небо золотистого оттенка – погода будет теплой.

Солнце светит сквозь тучи – летом будет большой урожай.

Яркие лучи солнца – несколько дней будет солнечная погода.

Что завтра нельзя делать

Наши предки верили, что нельзя примерять чужую обувь, ведь иначе "заберешь" все проблемы того человека. Также запрещалось ходить в баню. Верили, что это принесет только проблемы со здоровьем.

Что можно делать завтра

Если у человека что-то пропадало, то в этот день он должен был прийти в церковь и помолиться святому Иоанну. Наши предки верили, что он помогает найти преступника.

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