19 августа – какой церковный праздник, что нельзя делать, чтобы с деньгами не начались проблемы

Что завтра за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 19 августа, в православном календаре день памяти святого мученика Андрея Стратилата и других. Он жил в III веке и был римским военачальником. Он снискал большую славу за свои военные достижения и был известен своей отвагой. Однако самое важное в его жизни то, как он принял христианскую веру и погиб за нее.

Андрей Стратилат был римским трибуном (военачальником) в городе Тарсе в Киликии (современная Турция). Он служил под управлением правителя Максимиана (284–305 годы). Андрей был язычником и получил от императора приказ сражаться против персов, угрожавших Римской империи. Он собрал войско и одержал победу над врагом.

Андрей, увидев силу и величие христианской веры, принял христианство. Он начал проповедовать христианство среди своих воинов, и многие из них тоже приняли веру во Христа. Однако признание христианства не было одобрено в Римской империи, и Андрей был разоблачен. По приказу императора Максимиана, Андрея и его воинов были арестованы. Их пытали, пытаясь заставить отказаться от веры, но все они остались верны Христу. В результате Андрея и его 2593 воина были казнены около 305 года. По преданию, их казнили у реки Таурос (вероятно, в современной Турции).

Другие Мученики Среди мучеников, пострадавших вместе с Андреем, были его воины, также принявшие христианство и убитые за свою веру. Они являются частью его празднования и почитаются как мученики за Христа.

Приметы 19 августа

Народные приметы 19 августа / Фото: Unsplash

Утром стоит туман до снежной зимы.

Если дует южный ветер, будет большой урожай овса.

Какая погода в этот день, такова будет вся осень.

Что завтра нельзя делать

В этот день запрещается сплетничать о чужой жизни, обсуждать проблемы, жаловаться — это все приведет к серьезным проблемам с деньгами. Если вы собираетесь в дальний путь, нельзя ремонтировать одежду или обувь. Поэтому можно столкнуться с неприятностями во время путешествия.

Что можно делать завтра

Этот день считается благоприятным для обсуждения новых планов, подведения итогов. Также в старину вечером проводили гуляния, на которые приглашали много гостей.

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