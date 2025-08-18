Церковный праздник 19 августа / © pixabay.com

Завтра, 19 августа, в православном календаре день памяти святого мученика Андрея Стратилата и других. Андрей был высокопоставленным римским военным (стратилатом — полководцем или комендантом) в городе Хрисополе (современный город Искендерия в Египте). Известен своей твердостью в вере и непоколебимостью в исповедовании христианства вопреки давлению власти.

Когда начались гонения на христиан, Андрей открыто отказался приносить жертвы языческим богам. Из-за этого он был подвергнут жестоким пыткам и, наконец, мученической смерти — его казнили из-за отсечения головы (в соответствии с обычаями того времени).

Вместе с Андреем было казнено около 200 солдат, находившихся под его командованием, а также его жена и дочь. Все они стали мучениками за веру.

Приметы 19 августа

На Андрея (19 августа) ясная и спокойная погода — осень будет теплой и сухой.

19 августа часто гремит гром — жди холодной осени.

Если в этот день много комаров и мошек, то осень будет дождливая.

Что завтра нельзя делать

В этот день не стоит открыто говорить о деньгах или планировать большие расходы, что может привести к срыву намеченного. Лучше отказаться от какой-либо работы руками, ремонта или ремонта обуви, ведь существует угроза травмирования. Также рекомендуется избегать конфликтов и ссор, потому что из дома может надолго исчезнуть гармония и спокойствие.

Что можно делать завтра

К святому Андрею Стратилату люди обращаются с искренними молитвами, прося оберег для родной земли от войны и бедствия, а также с надеждой на исцеление от недугов. Его почитают как непоколебимого защитника воинов, к которому обращаются за силой и поддержкой во времена боевых испытаний, прося его покровительства и несокрушимой опеки на военной службе.