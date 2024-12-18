19 декабря – какой церковный праздник, что не следует делать, чтобы не провести весь год в бедности

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 19 декабря, в православном календаре день памяти святого мученика Бонифатия. Раннехристианский святой, почитаемый в православной и католической церквях. Его жизнь связана с жертвенной любовью, покаянием и мученичеством за веру во Христа. Бонифатий жил в III веке в Римской империи. Он был слугой и управляющим имения богатой женщины Аглаиды, проживавшей в Риме. Между ними существовали не только деловые, но и личные отношения. В молодости Бонифатий вел греховную жизнь, злоупотреблял вином и не избегал разврата.

Аглаида, осознав свою греховность, захотела покаяться и укрепить свою веру. Она послала Бонифатия на Восток, чтобы привезти мощи христианских мучеников, которые тогда были особенно почитаемы. 290 Бонифатий отправился в Малую Азию (вероятно, в город Тарс в Киликии), где в то время происходили гонения на христиан. Прибыв он стал свидетелем жестоких пыток христиан и, пораженный их мужеством, открыто признал себя христианином. За это его схватили, подвергли жестоким пыткам и казнили из-за обезглавления.

Друзья Бонифатия унесли его тело и привезли в Рим. Аглаида, узнав о его мученической смерти, была тронута и раскаялась. Она посвятила свою жизнь Богу, раздала имущество бедным и основала церковь в честь святого Бонифатия, где и покоились его мощи.

Приметы 19 декабря

Народные приметы 19 декабря / Фото: Unsplash

Сколько выпало в этот день снега, столько в мае будет травы.

Морозная погода – в мае будет ненастье.

Ясный, но холодный день – к хлеборобному году.

Что завтра нельзя делать

Не следует много работать, особенно тяжело физически, потому что любые дела могут отвлечь от человека благополучие. Также не следует брать и давать взаймы — это приведет к году бедности.

Что можно делать завтра

Верующие молятся в этот день за защиту слабых, отверженных, а также военнослужащих. Продолжается Рождественский пост, поэтому важно соблюдать правила, есть только постную пищу, проводить время в размышлениях о духовном.

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