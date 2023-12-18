19 декабря — какой церковный праздник, почему лучше не пришивать пуговицы в одежду

Завтра, 19 декабря, в православном календаре день памяти преподобного Григория. Преподобный Григорий был диаконом в Медиолане, но уехал в Александрию, где стал епископом. Он совершил много чудес, исцелял больных и изгонял демонов. Он также помог остановить войну между царями Эфиопии и Омиритов, будучи между ними посредником. Он умер в мире и был похоронен в Пещерах. Его мощи хранятся в Киево-Печерской Лавре.

Приметы 19 декабря

Народные приметы 19 декабря / Фото: Pexels

Сильный ветер указывает на хороший урожай орехов.

Раскричались снегуры — к снежным и пасмурным дням.

Какая погода в этот день, таким будет июль.

Что завтра нельзя делать

В этот день очень важно не ссориться и не ругаться с близкими, потому что если ухудшатся отношения, то такими они будут целый год. Чтобы не быть бедным, лучше по сей день раздать все свои долги. А еще запрещено пришивать пуговицы к одежде – наши предки верили, что тогда вернутся старые проблемы.

Что можно делать завтра

Очень важно сделать в этот день хотя бы одно хорошее дело, тогда весь следующий год будете счастливы и богаты. Девушки в древности пытались одеть новую одежду, а если нарядов было много, то переодевались в течение дня.

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