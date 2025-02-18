19 февраля — какой церковный праздник, как нужно защититься от злых сил этого дня

Что завтра за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 19 февраля, в православном календаре - день памяти святого апостола Архипа. Архип, вероятно, был учеником апостола Павла и проповедовал христианство среди язычников. Считается, что он был духовным наставником общества в Колоссах и мог быть епископом. Вместе с ним Павел вспоминает Филимона и Апфию, которых традиция также связывает с ранней христианской общиной.

По преданию, во время гонений за правление императора Нерона (или позже – при Домициане) Архип подвергся жестоким пыткам за свою веру. Его схватили язычники, долго мучили, избивали и бросали в яму с грязью, но он оставался верен Христу до конца.

Хотя о его жизни сохранилось мало исторических сведений, его служение было важно для распространения христианства в Малой Азии.

Приметы 19 февраля

Фото: Unsplash

Солнце светит ясно – будет ранняя весна.

Идет снег или метель – затяжная зима еще не отступит.

Если ночь ясная – весна будет холодная и сухая.

Что завтра нельзя делать

Этот день считался энергетически сильным, поэтому люди старались избегать дурных мыслей и действий, чтобы не навлечь беду. Вместо этого советовали думать о добре, благодарить за все и строить планы на будущее.

Что можно делать завтра

Чтобы отгонять злых духов, хозяева рисовали меловые кресты на дверях и окнах. Считалось, что в этот день активизируются темные силы, поэтому для защиты клали под порог веточку ивы, освященную на Вербное воскресенье прошлого года.

Читайте также: