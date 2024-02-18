19 февраля — какой церковный праздник, почему нельзя отказывать в помощи нуждающимся

Завтра, 19 февраля, в православном календаре день памяти апостолов Архипа и Филимона. Святые апостолы Архип и Филипп были двумя из семидесяти учеников, которых Иисус Христос посылал проповедовать Евангелие. Архип был епископом Колосийского во Фригии, а Филипп был епископом Гали. Оба они страдали за веру во Христа от идолопоклонников и умерли как мученики. Архипа растащили на земле, избили палками и порезали ножами. Филиппа зарыли в землю по пояс и каменировали.

Приметы 19 февраля

Народные приметы 19 февраля / Фото: Pexels

В этот день все еще лежит снег – весна придет нескоро.

Яркое солнце к большому урожаю.

Плывут белые облака – ждите ветреную погоду.

Что завтра нельзя делать

В этот день нельзя отказывать в помощи нуждающимся, потому что целый год будешь жить без удачи. Под запретом сквернословия и брани, все это вернется к вам в двойном размере.

Что можно делать завтра

А вот делать в этот день добрые дела не только можно было, но и считалось необходимым. Наши предки верили, что тогда судьба поблагодарит сторицей. Также одевали праздничную чистую одежду, чтобы призвать весну.

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