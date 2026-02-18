Церковный праздник 19 февраля / © unsplash.com

Завтра, 19 февраля, в православном календаре — день памяти святого апостола Архипа. Святой апостол Архип принадлежит к числу семидесяти апостолов Христовых — учеников, которых Господь послал проповедовать Евангелие еще при Своей земной жизни. Его имя сохранилось в Священном Писании и церковном Предании как пример верности, пастырской ревности и мужества в испытаниях.

Апостол Павел называет Архипа «нашим совоином». Это обращение свидетельствует об особом уважении и духовной близости. Вероятно, Архип был активным участником миссионерского служения во Фригии, в частности, в городе Колоссы.

По церковной традиции Архип был одним из ближайших сотрудников апостола Павла.

Предание связывает Архипа с домом праведного Филимона и святой Апфии. Некоторые источники считают его сыном, хотя это не имеет прямого библейского подтверждения. В Колоссах их дом служил местом собрания христианской общины.

Архип ревностно проповедовал Евангелие среди язычников, утверждая новообращенных в вере и противостоя как языческому давлению, так и иудейским влияниям, пытавшимся исказить христианское учение.

Церковное Предание рассказывает, что во времена гонений на христиан Архип потерпел мученическую смерть. Во время языческого праздника его принуждали принести жертву идолам. Когда он отказался, его жестоко избили камнями и замучили. Вместе с ним пострадали святой Филимон и святая Апфия.

Приметы 19 февраля

Народные приметы 19 февраля / © pexels.com

Тихий, безветренный день — на ясную и теплую весну.

Утром туман — к ветреной погоде.

Дождь или мокрый снег — к быстрому потеплению, но может быть до мутной весны.

Что завтра нельзя делать

По народным верованиям, в этот день нельзя отказывать просящим о помощи — иначе удача может обойти стороной. Также нежелательно наблюдать за звездами, особенно падающими, ведь в народе считают: тот, кто увидит «падающую звезду», рискует привлечь к себе неудачу.

Что можно делать завтра

Народные приметы советуют хозяйкам посвятить день заботам на кухне: чем больше вкусных блюд приготовлено, тем богаче будет дом. По старинным обычаям обязательно пекли каравай и делились им со всей семьей.