Церковный праздник 19 июля / © Фото из открытых источников

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Завтра, 19 июля, в православном календаре день памяти святой преподобной Макрины, сестры святого Василия Великого. Макрина родилась в семье святых — ее родители, Василий Кесарийский и Эмилия, были ревностными христианами. С детства воспитывали детей в христианских добродетелях, что заложило фундамент для их дальнейшего служения Церкви.

После смерти отца 370 года Макрина с младшим братом Василием вместе с другими родственниками поселилась на их семейной земле у Никомедии. Там она организовала монашеское сообщество — одно из первых женских монастырских общин в Каппадокии.

Макрина известна своим аскетизмом и молитвой. Она была образцом христианской жизни, посвященной преданности Богу, смирению и милосердию. Она соблюдала суровую аскезу — вела жизнь в бедности, содержании, посте и постоянном духовном подвиге.

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Макрина скончалась примерно в 379 году. Ее жизнь оставила глубокий след в христианской традиции как пример святости, самопожертвования и освященной жизни.

Церковный праздник 19 июля — день памяти святого преподобного

Точные даты жизни святого Действия неизвестны, но традиционно его относят к периоду раннего христианства, примерно в IV–V век. Святой Действие прославился как аскет, практиковавший суровый духовный подвиг. Он, вероятно, был основателем или членом монастырского сообщества, преданным служению молитве и милосердию. Как и многие святые преподобные, святой Действие считается исцелителем и молитвенником за людей, которые обращаются к нему за помощью.

Приметы 19 июля

Народные приметы 19 июля / © unsplash.com

Если 19 июля ясная погода, осень будет теплой и сухой.

Ветер 19 июля — к быстрому изменению погоды.

Если утром туман — к урожаю грибов и хорошему урожаю в целом.

Что завтра нельзя делать

Народная мудрость в этот день строго предостерегает от употребления алкоголя — говорят, именно в это время нечистая сила может наливать напитки, а это чревато превращением во вредную зависимость. Также на праздник Макрины не рекомендуют засаливать огурцы — считается, что они могут привести к отравлению.

Что можно делать завтра

К преподобной Макрине часто обращаются с горячими молитвами о сохранении здоровья для себя и родных, о уюте и благополучии в семье, а также о мире и согласии в доме. Верующие просят ее покровительства и поддержки в воспитании детей, надеясь на ее мудрую опеку и благословение.

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