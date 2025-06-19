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19 июня — какой церковный праздник, для чего этот день считается успешным
Что сегодня за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
Сегодня, 19 июня, в православном календаре день памяти святого апостола Иуды, брата Господня. Хотя он малоизвестна, но очень важна фигура в жизни Иисуса Христа. Был его двоюродным братом по материнской линии, родным братом апостола Иакова.
После Воскресения Господня он отправился в разные земли проповедовать христианство. Был в Месопотамии, Самарии, Персии, Армении, Аравии. Именно в Персии он потерпел мученическую смерть, когда его забили насмерть камнями язычники.
Приметы 19 июня
Дождь до дождливого июля.
Утром сильный туман — днем будет теплая погода.
Птицы купаются в пыли — ждите дождя.
Что сегодня нельзя делать
Согласно народным приметам, в этот день не следует отказывать просящим о помощи — иначе самому придется пережить трудные времена. Также не стоит занимать деньги, чтобы не навлечь на себя материальные трудности.
Что можно делать сегодня
19 июня — благоприятный день для новых начинаний: за что бы ты ни взялся — переезд, строительство или ремонт — все обещает складываться удачно. Этот день также считается особенно хорошим для расчетов с долгами: даже если вернуть символическую сумму, это откроет путь к финансовому притоку и стабильному благосостоянию в доме.