Церковный праздник 19 июня / © pexels.com

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Завтра, 19 июня, в православном календаре день памяти святого апостола Иуды, брата Господня. Согласно христианскому преданию, святой Иуда принадлежал к семье Иисуса Христа. Его называют «братом Господним», что в богословском контексте обычно означает близкого родственника — вероятно, двоюродного брата или сына Иосифа Обручника от предыдущего брака.

Иуда был сыном праведного Иосифа и входил в круг людей, которые с юности знали Иисуса как человека и Мессию. Несмотря на это, по Евангелиям, во время земного служения Христа он не сразу признал Его миссию, как и некоторые другие члены семьи.

После Воскресения Иисуса Христа жизнь Иуды кардинально изменилась. Он стал ревностным проповедником Евангелия и одним из первых миссионеров христианской Церкви.

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В традиции его отождествляют с автором «Послания Иуды» — короткого, но содержательного текста Нового Завета, предупреждающего верующих от духовного отступничества, лжеучителей и нравственного упадка.

Святой Иуда входит в число тех, кто распространял христианство вне Палестины, проповедуя среди разных народов Ближнего Востока.

Церковные предания свидетельствуют, что Иуда вместе с другими апостолами совершал миссионерские путешествия в Месопотамию, Сирию и, вероятно, Персию. Там он проповедовал о воскресшем Христе, призывал к покаянию и основанию новых христианских общин.

Его деятельность часто сопровождалась преследованиями, поскольку христианство в то время воспринималось как новая и опасная вера для языческого мира.

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По преданию, святой Иуда принял мученическую смерть в Персии примерно в I веке. Его казнили за проповедь Евангелия, хотя точные обстоятельства смерти в разных источниках отличаются.

Его смерть стала свидетельством непоколебимой веры и преданности Христу даже перед лицом жестоких преследований.

Приметы 19 июня

Народные приметы 19 июня / © pexels.com

Если 19 июня гремит гром — лето будет дождливым, но урожайным.

Северный ветер 19 июня — до похолодания на несколько дней.

Пчелы активно летают и гудят — к стабильной жаре.

Что завтра нельзя делать

В этот день не рекомендуют ссориться с родными или близкими, одалживать деньги или продавать мед. Особенно внимательными советуют быть пчеловодам: не стоит считать пчел или вмешиваться в их ритм работы, ведь по поверьям это может вызвать беспокойство улья и даже гибель насекомых.

Что можно делать завтра

Считается, что апостол Иуда является покровителем людей, отчаявшихся или оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. К нему обращаются с молитвами о покровительстве перед Богом и о помощи тогда, когда ситуация кажется безысходной. По народным представлениям, любое дело, начатое в этот день, имеет все шансы успешно завершиться. Также 19 июня считается благоприятным временем для возврата долгов: даже частичное воздание заемного будто открывает финансовый поток и приносит в дом достаток.

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