19 марта — какой церковный праздник, что категорически нельзя делать, чтобы не испортить настроение на год

Что завтра за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 19 марта, в православном календаре день памяти мучеников Хрисанфа и Дарии. Они жили в третьем веке в Риме и стали примером мужества и веры. Хрисанф происходил из языческой семьи, но после прочтения книг Нового Завета принял христианство и стал проповедником Евангелия. Он встретил свою жену Дарию, которая тоже стала христианкой. Хрисанф и Дария жили отделенно от мира, стремясь жить целомудренной жизнью.

Однако их молитва и проповеди Евангелия были небезразличны другим, и их предали соседи и передали в местные власти. Трибун Клавдий был удивлен мужеством и стойкостью Хрисанфа во время его пыток и решил, что христианская вера правдива. Он вместе со своей семьей и десятками военных стал христианином.

Однако преследовавший христиан император Нумериан отдал святого Хрисанфа и Дарию на страшные мучения, после чего их забили насмерть. Христиане похоронили их тела рядом со своим домом, и над могилами был возведен храм.

Приметы 19 марта

Народные приметы 19 марта / Фото: Pexels

Погода в этот день указывает, каким будет начало октября.

Уже вернулись трясогузки — весна будет теплой.

Услышать гром — совсем скоро погода улучшится.

Что завтра нельзя делать

Важно не запачкаться в этот день, ведь любую грязь будет очень трудно смыть. Наши предки заметили, что в этот день наши предки заметили, если в этот день погода не будет.

Что можно делать завтра

Крестьяне активно занимались домашними делами. Особенно важно было развлечь домового. Наши предки верили, что он просыпается именно в этот период, и если его не задобрить, он будет безобразничать.

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