19 марта — какой церковный праздник, почему на столе обязательно должны быть блюда из бобовых и рыбы

Что сегодня за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Сегодня, 19 марта, в православном календаре – день памяти святых мучеников Хризанта и Дарии. Эти святые стали символами стойкости в вере и преданности Христу во времена жестоких гонений на христиан в Римской империи.

Хризант был сыном знатных родителей-язычников, учился в Риме и имел хорошее образование. Тем не менее, он почувствовал тягу к христианству и, несмотря на давление семьи и окружения, принял крещение. Он стал ревностным проповедником и активно распространял христианское учение.

Дария, его жена, была также из римской семьи, поклонялась языческим богам, но через Хризанта приняла христианство. Она была глубоко верующей женщиной, поддерживавшей христианские общины и жившей благочестиво.

После того как христианство стало под запретом и начались преследования, Хризант и Дария были схвачены и подвергнуты жестоким пыткам за отказ отречься от веры. Они остались непоколебимыми, даже несмотря на страдание. В конце концов, их обоих казнили, и они ушли из этого мира, не изменив своей вере.

Их мощи стали важными святынями для христиан, и этот день напоминает об их преданности и смелости. День памяти Хризанта и Дарии является символом стойкости верных даже в условиях самых страшных испытаний. Верующие молятся за отвагу и стойкость в своей вере, черпая вдохновение на пример этих святых.

Приметы 19 марта

Народные приметы 19 марта / Фото: Unsplash

Если на Хризанта снег – к хорошему урожаю, а если дождь – жди богатого урожая ягод.

На Хризанта тепло – весна скоро придет.

Если 19 марта солнце яркое, то год будет урожайный.

Что сегодня нельзя делать

19 марта еще не было временем для тяжелого сельскохозяйственного труда. Считалось, что это может повлиять на урожай. В день святого Хризанта и Дарии было запрещено конфликтовать и ссориться, поскольку верили, что это приведет к неудачам в семье и на работе.

Что можно делать сегодня

На столе в этот день могли быть блюда из рыбы или бобовых, поскольку этот день не являлся строгим постом, но и не позволял употреблять мясо. Бобу символизировали обилие и плодородие, а рыба ассоциировалась с очищением. В церквях совершали молебны в честь святых мучеников Хризанта и Дарии. Верующие просили благословения на семью, труд и здоровье.

Читайте также: