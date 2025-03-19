19 марта — какой церковный праздник, почему на столе обязательно должны быть блюда из бобовых и рыбы

Что сегодня за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
Сегодня, 19 марта, в православном календаре – день памяти святых мучеников Хризанта и Дарии. Эти святые стали символами стойкости в вере и преданности Христу во времена жестоких гонений на христиан в Римской империи.
Хризант был сыном знатных родителей-язычников, учился в Риме и имел хорошее образование. Тем не менее, он почувствовал тягу к христианству и, несмотря на давление семьи и окружения, принял крещение. Он стал ревностным проповедником и активно распространял христианское учение.
Дария, его жена, была также из римской семьи, поклонялась языческим богам, но через Хризанта приняла христианство. Она была глубоко верующей женщиной, поддерживавшей христианские общины и жившей благочестиво.
После того как христианство стало под запретом и начались преследования, Хризант и Дария были схвачены и подвергнуты жестоким пыткам за отказ отречься от веры. Они остались непоколебимыми, даже несмотря на страдание. В конце концов, их обоих казнили, и они ушли из этого мира, не изменив своей вере.
Их мощи стали важными святынями для христиан, и этот день напоминает об их преданности и смелости. День памяти Хризанта и Дарии является символом стойкости верных даже в условиях самых страшных испытаний. Верующие молятся за отвагу и стойкость в своей вере, черпая вдохновение на пример этих святых.
Приметы 19 марта
- Если на Хризанта снег – к хорошему урожаю, а если дождь – жди богатого урожая ягод.
- На Хризанта тепло – весна скоро придет.
- Если 19 марта солнце яркое, то год будет урожайный.
Что сегодня нельзя делать
19 марта еще не было временем для тяжелого сельскохозяйственного труда. Считалось, что это может повлиять на урожай. В день святого Хризанта и Дарии было запрещено конфликтовать и ссориться, поскольку верили, что это приведет к неудачам в семье и на работе.
Что можно делать сегодня
На столе в этот день могли быть блюда из рыбы или бобовых, поскольку этот день не являлся строгим постом, но и не позволял употреблять мясо. Бобу символизировали обилие и плодородие, а рыба ассоциировалась с очищением. В церквях совершали молебны в честь святых мучеников Хризанта и Дарии. Верующие просили благословения на семью, труд и здоровье.
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