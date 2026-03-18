Церковный праздник 19 марта

Завтра, 19 марта, в православном календаре день памяти святых мучеников Хризанта и Дарии. Хризант был человеком благочестивым, но сначала язычником, позже принявшим христианскую веру. Его жена Дария тоже была глубоко верующей христианкой. Вместе они жили в Италии и известны своим благочестивым образом жизни и помощью нуждающимся, в том числе бедным и больным. По преданию, они были духовно сильны и щедры, стремясь вести людей к вере во Христа своим примером.

Во время правления римского императора, когда христианство подвергалось жестоким преследованиям, Хризант и Дария отказались отречься от своей веры. За это они были арестованы и подвергнуты страшным пыткам. Их мученические страдания не сломили их веру. Святой Хризант, по преданию, был сначала брошен в тюрьму, а затем казнен. Дария, оставшаяся верной мужу и Господу, также приняла мученическую смерть.

Их стойкость в вере вдохновляла многих христиан и после их кончины стала символом мужества и несокрушимости в испытаниях.

Приметы 19 марта

Народные приметы 19 марта

Ночью на небе не видно звезд — ждите потепления.

Ясное небо уже можно начинать сеять.

Снег может стать еще холоднее.

Что завтра нельзя делать

По народным приметам, в этот день не следует унывать, плакать или ссориться с родными — иначе весь год пройдет в печали и конфликтах. Также не рекомендуется носить порванную одежду и бездельничать, ведь это может лишить дома достатка и радости.

Что можно делать завтра

В православии 19 марта посвящен молитвам к святым Дарии и Хризанту. К ним обращаются как к небесным покровителям: просят сохранить любовь и верность в семье, здоровье для родных и помощь в воспитании детей. Этот день — возможность почувствовать духовную связь с семьей и оберегать домашнее благополучие.