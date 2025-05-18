Церковный праздник 19 мая / © Фото из открытых источников

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Завтра, 19 мая, в православном календаре день памяти святого священномученика Патрикия, епископа Прусского. Священномученик Патрикий, епископ города Прусса в Малой Азии, прославился не только как вдохновенный пастырь, но и как несокрушимый исповедник Христовой истины, своей кровью засвидетельствовавший верность Богу. Его жизнь — пример непреклонной духовной твердости на фоне гонений и соблазнов эпохи язычества.

По преданию, во время гонений (вероятно, при императоре Юлиане Отступнике), Патрикия была вызвана к власти и вынуждена признать языческих богов. Ему приказали принести жертву у горячих источников, которым поклонялись местные жители. Но святой с достоинством отказался, сказав, что не будет поклоняться сотворенному, а только Творцу всего сущего — единственному истинному Богу.

Его жесткая позиция вызвала гнев у правителей. После жестоких допросов и пыток Патрикия обречена на смерть. Вместе с тремя верными пресвитерами — Акилом, Меменом и Феоктистом — он принял мученический венец: всем им отрезали головы мечом.

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Этот акт жестокости не сломал веру христианской общины. Напротив, кровь мучеников стала семенами новых последователей Христа.

Приметы 19 мая

Народные приметы 19 мая / © unsplash.com

Если 19 мая ясный и солнечный день — лето будет теплым и урожайным.

Утренняя роса в этот день сулит хороший урожай на зерновые культуры.

Ветер, дующий 19 мая с востока, предвещает дождь в ближайшие дни, а западный ветер — сухую и теплую погоду.

Что завтра нельзя делать

В этот день строго запрещается погружаться в темные мысли, опускаться в печаль и слезы, а также подвергаться лени или бездействию. Согласно народным поверьям, в этот день следует временно прекратить все дела, кроме садоводства — посаженные растения принесут пользу и благополучие. В то же время, категорически не рекомендуется стричь ногти или волосы, а также брать или отдавать в долг хлеб и соль — иначе это может привести к финансовым трудностям и проблемам.

Что можно делать завтра

По народным поверьям, любые добрые поступки, совершенные в этот день, обязательно отблагодарят вдвое больше, а грядущий год обещает быть щедрым на урожай и исполненным достатка.