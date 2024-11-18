19 ноября — какой церковный праздник, что не следует делать, чтобы не впустить в дом беду

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 19 ноября, в православном календаре день памяти святого пророка Авдия. Авдий жил в период, когда Израиль был разделен на две части – Северное царство (Израиль) и Южное царство (Иудея). Он предсказывал на фоне падения Иерусалима в 586 г. до н.э., что было результатом завоевания Иудеи вавилонянами под руководством царя Навуходоносора.

Книга пророка Авдия состоит только из одной главы, но ее содержание важно и имеет пророческое значение. Она посвящена предсказанию против Едома — народности, происходившей от Исава, брата Иакова (предка израильтян). Едомиты были древними врагами Израиля, и в момент падения Иерусалима они не только не помогли иудеям, но и радовались их несчастью, даже сотрудничая с завоевателями. Пророческое послание Авдия призывает к смирению перед Богом, подчеркивая, что гордость и злоба приводят к падению, как это произошло с Едомом. В его словах содержится также обещание восстановления для тех, кто останется верен Богу, которое должно произойти в последнее время.

О личной жизни Авдия нет много информации. Не указано, был ли он священником или просто пророком. Существует также сомнение по поводу точного времени его деятельности, хотя большинство ученых считает, что он предсказывал в период после разрушения Иерусалима, то есть в середине 6 века до н.э.

Церковный праздник 19 ноября – день памяти святого мученика Варлаама

Святой Варлаам жил во времена правления римских императоров, когда христиане подвергались преследованиям. Его мученичество произошло, вероятно, при императоре Диоклетиане (примерно 284–305 гг. н.э.), когда христиане были жестоко преследованы за отказ поклоняться языческим богам.

О святом Варлааме известно немногое. Он был простым христианином, вероятно, жил в городе, не указанном в источниках. Варлаам был добрым и благочестивым человеком, верившим во Христа и отказывающимся от языческих обрядов. Как и многие другие ранние христиане, он верно исповедовал свою веру, даже когда за это угрожала смерть.

За свое открытое христианское исповедание Варлаам был арестован и подвергнут жестоким пыткам. Однако, согласно преданию, он оставался непоколебимым в своей вере и не отрекся от Христа, даже перед лицом смерти. В некоторых источниках отмечается, что он сожжен по приказу правителя, который не смирился с его отказом от язычества. Его мученическая смерть стала примером стойкости и верности Христу, что вдохновляло многих других христиан в те трудные времена.

Приметы 19 ноября

Народные приметы 19 ноября / Фото: Unsplash

Весь день снежит до теплой зимы.

Светит солнце и хорошая погода – на следующей неделе ждите заморозки.

Закат красный — до сильных морозов.

Что завтра нельзя делать

В этот день лучше не покидать дом без особой нужды, потому что по улице бродит нечистая сила. Нельзя надолго оставлять окна открытыми на проветривание — впустите в дом беду.

Что можно делать завтра

В этот день традиционно готовили травяной чай с медом, который нужно было выпить за столом со всей семьей. Верили, что он поможет укрепить здоровье.

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