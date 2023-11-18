Завтра, 19 ноября, в православном календаре день памяти святого Авдия. Святой Авдий был пророком, жившим в девятом веке до нашей эры. Он родился в деревне недалеко от города Сихем на территории современного Израиля. Он был сыном Гилеада, одного из вождей племени Иссахара. Авдий служил Богу с детства и был предан Ему во всем.

Авдий был свидетелем раскола Израильского царства на две части: Северное и Южное. Он был придворным пророком царя Ахава, правившего Северным царством. Ахав был злым и непослушным Богу, потому что служил идолам и позволял своей жене Изавели преследовать пророков Господних. Авдий, несмотря на опасность, защищал пророков и укрывал их от гнева Изавели. Он также помогал им питанием и водой.

Однажды Авдий встретился с пророком Илией, предсказавшим сушу в Северном царстве из-за грехов Ахава. Илия попросил Авдия сообщить Ахаву о его прибытии, чтобы встретиться с ним и решить судьбу народа. Авдий поначалу боялся, что Ахав убьет его за это, но Илия заверил его, что Бог будет с ним. Авдий послушался Илья и выполнил его просьбу. Благодаря его мужеству и верности Богу, он стал посредником между Илием и Ахавом и способствовал обращению народа к Господу.

Авдий умер в глубокой старости после того, как выполнил свое предназначение от Бога. Он был похоронен в своем родном селе, где его почитают как святого.

Церковный праздник 19 ноября – день памяти Варлаама Печерского

Варлаам Печерский был первым игуменом Киево-Печерского монастыря, жившего в XI веке. Он увлекся спокойной и благочестивой жизнью преподобного Антония Печерского, подвизавшегося в пещере. Поэтому решил навсегда покинуть мир и жить в пещере вместе с ним. Он отказался от своих боярских одеяний, своей невесты и своей свиты, и попросил Антония постричь его в монахи. Антоний предупредил его о трудностях и соблазнах монашеской жизни, но Варлаам был непоколебим в своем решении. Антоний благословил его и нарек ему имя Варлаам.

Варлаам стал первым игуменом пещерной братии, которая росла с каждым днем. Он построил над пещерой деревянную церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы. Он также ввел устав для монастыря, который регулировал монашеские труды, молитвы, посты и страдание. Он заботился о книжном деле и собирал библиотеку для монастыря. Варлаам был известен своей мудростью, смирением, добротой и чудотворными дарами.

Умер в 1065 г. в городе Владимир, куда он был переведен великим князем Изяславом Ярославовичем на должность игумена монастыря святого мученика Дмитрия. Он был похоронен в Киево-Печерской лавре, где его мощи хранятся по сей день.

Приметы 19 ноября

Народные приметы 19 ноября / Фото: pixabay.com

Закат красного цвета – ждите сильных морозов.

Солнечная погода показывает, что на следующей неделе похолодает.

Птицы летят низко — скоро выйдет солнце.

Что завтра нельзя делать

В этот день категорически запрещено ругаться, конфликтовать, ссориться. Если забыть об этом запрете, то семью ждет негатив, который будет преследовать его весь следующий год. Согласно народным поверьям нельзя оставлять у Авдеев день открытыми двери и окна — в дом может проникнуть нечистая сила. Лучше не выбрасывать остатки пищи, а отдать ее животным. Иначе вас ждет бедность.

Что можно делать завтра

В этот день среди наших предков было принято проводить особые ритуалы для защиты дома от беды. Мужчины брали топор и его острием стучали по ставням несколько раз, чтобы отогнать злые силы. Женщины варили отвар из трав, добавляли к нему мед. Этот отвар должен был выпить каждый член семьи, чтобы уберечься от болезней.

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