Церковный праздник 19 ноября / © Фото из открытых источников

Реклама

Завтра, 19 ноября, в православном календаре день памяти святого пророка Авдия. Он считается пророком Ветхого Завета, одним из малых пророков. Основным источником знаний о нем является Книга пророка Авдия — кратчайшая книга Ветхого Завета, содержащая всего 21 стих. Точный период жизни Авдия неизвестен.

Библейские ученые предполагают, что он жил после раздела объединенного Израильского царства, примерно в IX–VIII веке до н.э. Вероятно, он пророчествовал во времена упадка царства Израильского и усиления Едома. Авдий предусматривает наказание за гордость и насилие против Израиля.

Церковный праздник 19 ноября — день памяти святого мученика Варлаама

Точная дата жизни святого неизвестна, но, по преданию, он жил в первые века христианства, вероятно, в III–IV веке. По одной версии, Варлаам был воином или знатным человеком, отказавшимся от идолопоклонства и принявшим христианскую веру.

Реклама

Он отказался приносить жертвы языческим богам, чем вызвал гнев правителей или языческих властителей. За это его подвергли пыткам и убили, сделав мучеником — то есть человеком, свидетельствующим о вере Христовой ценой собственной жизни.

Приметы 19 ноября

Народные приметы 19 ноября / © unsplash.com

Теплый и ясный 19 ноября — ждите мягкую зиму, снег ляжет позже.

Холодный или снежный день — зима будет суровой и ранней.

Туман на утро — обещает мороз и ясный день.

Что завтра нельзя делать

В этот день по народным поверьям не стоит выбрасывать остатки пищи — их лучше отдать животным, ведь это приносит благосостояние и оберегает от нищеты. Также не рекомендуется без необходимости покидать дом, особенно после заката, так как считается, что в это время легко подхватить болезнь или ненужные невзгоды.

Что можно делать завтра

Пророк Авдий в народной и церковной традиции почитается как заместитель семьи и домашнего уюта. В его день верующие обращаются к святому с просьбой о мире, порядке и благополучии в семье. А к святому мученику Варлааму люди обращаются с короткой, но искренней молитвой: “Моли Бога о нас!”, доверяя ему свои веру и просьбу.