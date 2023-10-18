19 октября — какой церковный праздник, почему нельзя стирать одежду и открывать окна

Завтра, 19 октября, в православном календаре день памяти святого пророка Иоиля. Святой пророк Иоиль был одним из двенадцати малых пророков Ветхого Завета. Он родился в селе Метиморово, принадлежавшем к колену Рувимову, и пророчествовал в Иудее во времена царя Иоаса, около VIII века до н.э.

Иоиль описал страшное запустение Иерусалима, которое повлекло за собой нашествие саранчи, уничтожившее урожай и повлекшее голод. Он призывал народ к покаянию и посту, потому что тем Бог умолен бывает. Он также предсказал пришествие Дня Господня, когда Бог будет судить народы за их грехи и благословить своих верных. Он пророчествовал о излиянии Духа Святого во всю плоть, сбывшуюся в день Пятидесятницы.

Церковный праздник 19 октября – день памяти мученика Уара

Мученик Уар был раннехристианским святым, служившим в римской армии в Египте во время гонений на христиан. Он тайно помогал заключенным христианам, принося им пищу и лекарства. Когда его обнаружили, он отказался отступить от своей веры и был жестоко измучен. Его тело унесла благочестивая вдова Клеопатра и похоронила его в Палестине. Уар пророчествовал о пришествии Дня Господня и о излиянии Духа Святого во всю плоть. Он почитается как покровитель перед Богом за людей, страдающих от голода и болезней.

Приметы 19 октября

Народные приметы 19 октября / Фото: Pexels

Падает снег и холодная погода - до поздней весны.

Ударил мороз - через неделю ждите оттепели.

Ночью выпал небольшой снег - скоро ударит сильный мороз.

Что завтра нельзя делать

В старину запрещалось стирать одежду в этот день. Считалось, если человек наденет любую вещь, постиранную 19 октября, то его ждет несчастье. Если на улице сушилась одежда, ее обязательно забирали в дом. Нельзя оставлять надолго открытыми окна или двери – можно запустить в дом беду.

Что можно делать завтра

Согласно народным поверьям в этот день выходил на свет домовой, живший в конюшнях. Он заплетал гривы коням и заставлял животных нервничать. Поэтому люди давали коням отдохнуть от работы. Готовили разные блюда из курятины, особенно пироги.

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