19 октября — какой церковный праздник, почему нельзя сушить белье на улице

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 19 октября, в православном календаре день памяти святого пророка Иоила. Иоил, вероятно, жил в Иудейском царстве во время эпохи, когда Израиль испытывал социальные и религиозные кризисы. Его пророчества могли быть адресованы периоду, когда народ страдал от нашествия саранчи или голода. В книге Иоила поднимаются вопросы покаяния, восстановления, Божьего суда и благодати. Пророк призывает людей вернуться к Богу, обещая, что тот исцелит их землю и благословит их.

Иоил описывает нашествие саранчи как знак Божьего гнева. Это нашествие он использует как метафору для наказания за грехи. Одной из самых значительных частей его книги является обещание излияния Святого Духа на всех людей, что стало важным предсказанием для христианской традиции, в частности в контексте Пятидесятницы. Иоил оставил значительный след в библейской традиции, и его слова используются в проповедях и литературе, исследующих тему покаяния и надежды.

Церковный праздник 19 октября – день памяти святого мученика Уара и святого преподобного Иоанна

Святой Уар жил во времена раннего христианства, когда вера в Иисуса Христа часто преследовалась. Его жизнь пришлась на период римских гонений на христиан. Он был верным свидетелем Христовой веры, за что подвергся преследованиям. По некоторым источникам, святой Уар был схвачен из-за своей веры и подвергнут пыткам, но не отрекся от Христа, за что и получил звание мученика. Уар почитается в православной и католической церквях. Его память отмечается в разные дни в зависимости от традиционных календарей. Как мученик, святой Уар символизирует верность, мужество и готовность жертвовать своей жизнью ради веры. Его пример вдохновляет христиан к стойкости в вере.

Преподобный Иоанн родился в 6 веке в Сирии. С раннего возраста он стремился к духовной жизни, решив оставить светскую жизнь и посвятить себя Богу. Иоанн стал монахом и поступил в один из монастырей на горе Синай. Здесь он под руководством мудрых наставников углублял свои знания о христианстве и аскезе. Самым известным его трудом является "Лестница" (или "Лестница"), где он описывает путь духовного роста и нравственного совершенствования. Эта книга стала важной для христианской аскезы и содержит советы для монахов и мирян о том, как преодолеть грехи и достичь святости. Святой Иоанн почитается в православной церкви как покровитель монахов и тех, кто стремится к духовному росту.

Приметы 19 октября

Народные приметы 19 октября / Фото: Unsplash

Солнечная и тёплая погода до ранней весны.

Идет снег – весна придет поздно.

Звезды мерцают – скоро будут морозы.

Что завтра нельзя делать

Запрещается в этот день сушить на улице белье, наши предки верили, что это может привести к болезням. Нельзя конфликтовать и ссориться – ссора затянется надолго.

Что можно делать завтра

В этот день в старину провожали осень и встречали зиму. Верили, что уже начинаются настоящие морозы. Традиционно из куриного мяса готовили разные блюда на праздничный стол.

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