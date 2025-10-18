Церковный праздник 19 октября / © unsplash.com

Завтра, 19 октября, в православном календаре день памяти святого пророка Иоила. Он является автором книги пророка Иоила, которая входит в число “малых пророков” в библейской традиции. К сожалению, о его личной жизни известно очень мало, и большинство сведений базируется на его пророчествах.

Иоил напоминает о духовной ответственности народа, о том, что внешние беды часто являются следствием духовного упадка. Его пророчества имеют глубокий мистический и эсхатологический смысл, особенно в отношении Дня Господня и благословения Святого Духа.

Церковный праздник 19 октября — день памяти святого мученика Уара и святого преподобного Иоанна

Святой Уар происходил из благочестивой и знатной семьи. Он служил в римском войске в Александрии, столице Египта, во время правления императоров Диоклетиана и Максимиана, когда христиане подвергались жестоким преследованиям.

Сначала Уар скрывал свою христианскую веру из-за страха перед язычниками. Однако, когда начались преследования христиан, он не смог оставить свои убеждения и открыто встал на сторону веры во Христа.

В период гонений Уар посещал тюрьмы, где содержали христиан, оказывая им помощь: приносил пищу, перевязывал раны и поддерживал их духом. Это свидетельствует о его глубокой вере и милосердии к страждущим.

За свою преданность Христу Уар был схвачен, подвергнут пыткам и казнен около 307 года. Его тело было выброшено в пищу зверям, но благочестивая вдова по имени Клеопатра унесла его и хранила в своем доме.

Святой Иоанн родился в IX веке в Болгарии, в деревне Скрина, недалеко от города Средец (современный София). С раннего возраста он проявлял глубокую религиозность и стремление к аскетической жизни.

После смерти родителей Иван раздал свое имущество бедным и принял монашеский постриг. Он поселился в пустыне, где вел строгий аскетический образ жизни, посвящая себя молитве и покаянию.

Вокруг места его пребывания стали собираться другие монахи, ища уединения и духовного наставничества. Так возник Рильский монастырь, ставший центром христианского монашества в Болгарии.

Святой Иоанн стал игуменом обители, наставляя братию примером праведной жизни. Перед смертью он избрал преемника и ушел в пещеру, где провел последние пять лет своей жизни. Святой Иоанн умер около 946 года. Его мощи были сохранены в Рильском монастыре и впоследствии стали объектом паломничества для христиан.

Приметы 19 октября

Народные приметы 19 октября / © unsplash.com

Утром туман — к потеплению и улучшению погоды.

Закат красного цвета — до похолодания.

Вороны собираются в большие стаи — до сильных морозов.

Что завтра нельзя делать

Народная мудрость отмечает: в этот день категорически нельзя отказывать в помощи бедным, ведь считают, что из-за нуждающихся просят поддержки души покойных родственников.

Что можно делать завтра

Этот день открывает верующим путь к святому Уару, когда жизнь приносит невыразимую боль; к нему обращаются в молитве о душах тех, кто покинул этот мир самоубийством или без крещения.