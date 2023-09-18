19 сентября – какой церковный праздник, зачем ставить на стол тарелку с медом и что такое Трофимовые вечеринки

Завтра, 19 сентября, в православном календаре день памяти мучеников Трофима, Савватия и Дормидонта. Святые мученики Трофим, Савватий и Доримедонт пострадали за Христа в царствовании римского императора Проба, в третьем веке.

Святой Трофим был родом из города Бисада в Ликии. Он был христианином с детства и служил в церкви. Его заточили за веру в городе Антиохии, где его пытали и жгли огнем. Он не предал своего Господа и умер в мучениях.

Святой Савватий был родом из города Магнезии в Азии. Он был солдатом в римском легионе и тайно исповедовал христианство. Его арестовали за то, что он не желал приносить жертвы языческим богам. Он был избит, растянут на колесе и закопан живьем.

Святой Доримедонт был родом из города Синада во Фригии. Он был сенатором и славился своей мудростью и добротой. Он также был христианином и помогал отверженным. Его схватили по приказу проконсула Приска, пытавшегося соблазнить его золотом и почестями. Но Доримедонт не согласился отказаться от своей веры и был брошен в тюрьму, где его морили голодом и терзали. Затем его привели на рыночную площадь, где его обезглавили.

Приметы 19 сентября

Народные приметы 19 сентября / Фото: Pexels

Южный ветер в этот день предсказывал богатый урожай озимых.

Если лебеди уже улетели в теплые края – ждите затяжную осень.

Туман – к теплой осени.

Что завтра нельзя делать

В этот день церковь запрещает ссориться, злословить, оскорблять других. Также нельзя показывать недовольство чем-либо. Если вам что-то не нравится, лучше об этом рассказать на другой день, чтобы не навлечь на себя беду. В народе верили, что любая ссора может привести к серьезным последствиям. Также пытались не подходить близко к водоемам, поэтому запрещено было рыбачить.

Что можно делать завтра

Наши предки верили, если в этот день поставить на стол тарелку с медом, то обязательно можно получить крепкое здоровье. Святые мученики считались покровителями пчел и пчеловодства. Хозяйки пекли пироги с медом, медовое печенье, которыми угощали родных и друзей. А молодежь устраивала так называемые "Трохимовые вечеринки", во время которых девушки выбирали себе невест.

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