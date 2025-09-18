Церковный праздник 19 сентября / © Фото из открытых источников

Завтра, 19 сентября, в православном календаре день памяти святых мучеников Трофима, Савватия, Доримедонта. Святых Трофима, Савватия и Доримедонта считают раннехристианскими мучениками, то есть они жили в первые века христианства, когда религия подвергалась преследованиям со стороны языческой власти. Точных исторических данных об их происхождении или месте рождения нет, но есть свидетельства, что они принадлежали к благочестивым и искренним христианам, которые активно проповедовали веру.

Священное предание говорит, что их арестовали из-за отказа принести жертву языческим богам. Они стойко переносили пытку и унижение ради Христа, не отступили от веры. Вся жизнь этих святых была примером выдержки, смирения и любви к Богу.

В иконографии их обычно изображают как мужественных юношей или мужчин в римской одежде мучеников, часто с мученическими страстями в виде крестов или других атрибутов мученичества.

Приметы 19 сентября

Если утром сильная роса или туман, осень будет дождливая, а зима — холодная и снежная.

Летят в теплые края гуси и журавли большими клиньями — зима будет суровой.

Если береза и клен быстро желтеют — до ранней холодной зимы.

Что завтра нельзя делать

По народным поверьям, лучше воздержаться от уборки — иначе можно “вымести” из дома удачу и благополучие. Также не рекомендуется идти на рыбалку: улов будет неудачным.

Что можно делать завтра

Утром этого дня полезнее всего начать со столовой ложки меда на пустой желудок, запив ее теплой водой — для укрепления здоровья. А 19 сентября обязательно угощай медом других — это принесет изобилие и “сладкий” год.