19 января – какой церковный праздник, что нужно сделать, чтобы весь год быть здоровым

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 19 января, в православном календаре день памяти святого преподобного Макария Египетского. Один из величайших подвижников и отцов Церкви, известный своей аскезой и духовными подвигами. Он родился примерно в IV веке в Египте, в период расцвета христианства. Его жизнь – яркий пример преданности Богу, повиновения и борьбы с собственными страстями.

О детстве Макария почти ничего не известно. Его имя, вероятно, было сначала Макарием, а "Египетским" он стал известен благодаря происхождению. С раннего возраста он стремился к аскетической жизни, искать Бога в молитвах и покаяниях, поэтому в юности решил отречься от мира и жить в пустыне. Преподобный Макарий стал учеником известного монаха, святого Антония Великого, являвшегося одним из первых монастырских основателей в Египте. Под его руководством Макарий научился строгой аскезе, молитве и вере в силу Божьей благодати.

Макарий провел большую часть своей жизни в египетской пустыне, где жил в строжайшей аскезе, постоянно молясь и борясь с искушениями. Его подвигов было много, и они становились уроками других. Он всегда помогал тем, кто искал духовного наставничества, даже когда это требовало больших жертв.

В жизни Макария часто упоминаются чрезвычайные духовные проявления, такие как чудеса, способность испытывать духовное состояние других людей, а также наставления о важности внутреннего мира и смирения. Преподобный Макарий Египетский стал великим духовным наставником для многочисленных последователей. Его духовные наставления были простыми, но глубокими. Он учил важность молитвы, покаяния и послушания. Через своих учеников он распространял учение о духовной борьбе, святости и молитве.

Он также был известным чудотворцем и был приверженцем идеи, что каждый христианин должен искать святости в самом себе, а не во внешних факторах. Преподобный Макарий скончался примерно в середине IV века.

Приметы 19 января

Народные приметы 19 января / Фото: Unsplash

Оледенели окна до богатого урожая меда.

Потепление в этот день указывает, что будет много зерна.

Посинели тучи до заморозков.

Что завтра нельзя делать

Ужас, который приснился в ночь на 19 января, предупреждает человека о беде. Не следует его игнорировать. Не стоит идти рыбачить или охотиться, в это время злые духи ходят по лесам и могут затащить в чащу.

Что можно делать завтра

Чтобы быть здоровым в течение всего года, нужно в этот день заварить отвар с целебными травами, которые собирались весной и летом, обязательно добавить к ним освященную воду.

Читайте также: