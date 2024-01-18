19 января – какой церковный праздник, что обязательно нужно сделать на Макария для благополучия

Завтра, 19 января, в православном календаре день памяти Макария Великого. Преподобный Макарий Великий был христианским монахом и отшельником, жившим в Египте в IV веке. Он считается одним из отцов египетского монашества и наставником многих других святых. Он славился своими подвигами поста, молитвы, смирения и чудотворения. Он также был учеником и другом преподобного Антония Великого, подарившего ему свою палку. Преподобный Макарий Великий умер в 391 году и его мощи хранятся в монастыре Святого Макария в пустыне Вади-Натрун.

Приметы 19 января

Народные приметы 19 января / Фото: Pexels

Теплый и солнечный день — к ранней и ласковой весне.

Метель — на Масленицу будет такая же погода.

Морозный день — к теплому лету.

Что завтра нельзя делать

Нельзя в этот день созревать или менять прическу. Это принесет только несчастье. Наши предки верили, что стрижка может даже "укоротить" возраст. Важно следить за своим языком и не использовать лихие слова. Они могут привлечь к вашей жизни болезни.

Что можно делать завтра

Издавна Макаров день считали лучшим временем для начала новых дел. Особенно, если они направлены на благо других. Поэтому в этот день обязательно ходили друг к другу в гости, носили только одежду светлого цвета и говорили: "Все, что начнется на Макарии, сложится хорошо".

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