Церковный праздник 19 января / © unsplash.com

Реклама

Завтра, 19 января, в православном календаре день памяти святого преподобного Макария Египетского. Святой преподобный Макарий Египетский (около 300–390 годов) — один из величайших подвижников христианского монашества, игумен и духовный наставник, известный своими глубокими аскетическими подвигами и мудрыми советами для монахов и мирян. Он принадлежит к числу великих отцов-отшельников Египта, которые положили начало традиции христианской пустынной аскезы, которая в дальнейшем повлияла на весь православный и католический мир.

Макарий родился около 300 года в Нижнем Египте в благочестивой семье. С раннего детства он стремился к духовной жизни, испытывая особое влечение к молитве и самоотверженному служению Богу. В молодости он покинул светские дела и поселился в пустыне, стремясь к полному одиночеству для духовного сосредоточения.

Жизнь Макария в пустыне была полна суровых аскетических практик. Он вел жизнь отшельника, питаясь тем, что природа дарила, постился и проводил большинство времени в молитве и духовных размышлениях. По преданию, он жил в пещерах и скитах, пребывая в глубоком одиночестве, но одновременно открыт для тех, кто искал его духовного совета.

Реклама

Макарий Египетский был известен своей способностью видеть духовные потребности людей, даром предсказания и мудрыми наставлениями, которые помогали монахам и мирянам на пути к спасению. Его духовные советы часто касались внутренней борьбы с грехом, смирения, терпения и любви к ближнему.

Под руководством Макария образовались первые общины пустынного монашества. Он учил монахов совмещать суровую аскезу с любовью и милосердием, подчеркивая, что духовное совершенствование не может существовать без смиренного служения другим. Его ученики стали известными подвижниками, продолжившими традицию пустынной жизни, а его имя стало символом духовной мудрости и святой жизни.

Преподобный Макарий Египетский умер около 390 года, оставив после себя бесценное духовное наследие.

Приметы 19 января

Народные приметы 19 января / © pexels.com

Метель в этот день предвещает, что снег и мороз будут даже в конце апреля.

Если нет снега, но есть иней на деревьях, в народе верили, что зима будет теплой, но долгой.

Ясная погода — ждите сухого лета.

Что завтра нельзя делать

По народным верованиям, 19 января следует избегать тяжелого физического труда, потому что он может навлечь трудности на весь год. Также не рекомендуется стричь волосы — считается, что можно «обрезать» свою удачу. Следует избегать темной одежды, чтобы не привлечь печаль и печаль в жизнь. В старину говорили: «Как поработаешь на Макара, так весь год придется тяжело трудиться».

Реклама

Что можно делать завтра

В день этого православного праздника верующие обращаются к святому Макарию Великому как к сильному покровителю перед Богом. Ему молятся о выздоровлении больных, помня, что при жизни он исцелял людей, а также просят совета и поддержки в делах семьи и домашнего благополучия.