Церковный праздник 2 апреля / © Фото из открытых источников

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Сегодня, 2 апреля, в православном календаре день памяти преподобного Тита Чудотворца. Праведник, живший в VIII–IX веках и посвятивший свою жизнь служению Богу. Он с юности избрал путь монашества, отказавшись от мирских благ и посвятив себя молитве, посту и духовному подвигу. Его преданность Богу и внутренняя чистота сделали его образцом смирения и любви. Благодаря глубокой молитве он получил от Господа дар чудотворения — исцелял больных, изгонял злых духов и помогал тем, кто пребывал в скорби. Когда Церковь переживала гонения из-за борьбы с иконоборцами, Тит оставался верен православной традиции и почитанию икон, несмотря на угрозу преследований.

Приметы 2 апреля

Народные приметы 2 апреля / © Unsplash

Теплый день — до раннего и теплого лета.

Сильный ветер этого дня — к ненастью и холодному апрелю.

Если ночь ясная и звездная — ожидается тёплый, солнечный апрель.

Что сегодня нельзя делать

Заниматься гаданиями или магическими практиками сегодня категорически запрещается, потому что церковь осуждает подобные действия, особенно в период поста. Также не рекомендуются громкие праздники, застолья, танцы и развлечения.

Что можно делать сегодня

В этот день верующие обращаются к святому Титу с просьбами об исцелении и духовной помощи. Продолжается Великий пост, поэтому в храмах служат литургию Преждеосвященных Даров.

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